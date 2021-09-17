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Su kuyusuna düşen at için seferber oldular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Su kuyusuna düşen at için seferber oldular

Aydın'ın Germencik ilçesinde 5 metrelik su kuyusuna düşen at, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 5 metrelik su kuyusuna düşen at, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ortaklar Mahallesi Darboğaz mevkiinde Ferman Çiçek'e ait at su kuyusuna düştü. At sahibinin ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Germencik İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Beş metrelik kuyuya düşen at, iş makinesine bağlanan halat yardımı ile kuyudan uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. At sahibi Ferman Çiçek, atını kurtaran ekiplere teşekkür etti. - AYDIN

Su kuyusuna düşen at için seferber oldular

Su kuyusuna düşen at için seferber oldular

Su kuyusuna düşen at için seferber oldular

Su kuyusuna düşen at için seferber oldular

Su kuyusuna düşen at için seferber oldular

Su kuyusuna düşen at için seferber oldular

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