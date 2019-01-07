Su Fiyatlarına İkinci İndirim Geliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü Düzbağ İçmesuyu Projesi sayesinde Gaziantepliler suyu yüzde 10 daha ucuza kullanacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü "Düzbağ İçme suyu Projesi" kapsamında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 45 gün sonra daha sağlıklı, daha kaliteli ve daha yumuşak bir suyu şehre akıtacaklarını belirtti.

Gazianteplilere söz verdiğini belirten Şahin, "Halkımıza, 'maliyetler düştüğünde bunu faturalara yansıtacağız' yönünde bir sözümüz vardı. Şubat ayı GASKİ Genel Kurulu'nda su fiyatında yüzde 10 daha düşürme kararı alacağız. Bir yılda, dörtte bir oranında su fiyatını düşüren bir belediye olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Türkiye'nin Melen'den sonra içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımlarından olan Düzbağ İçme suyu Projesi'nde sona yaklaşıldı. İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Şahin ve GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, önemli açıklamalarda bulundu. Henüz proje bitmeden avantajlarını hissetmeye başlayan Gaziantepliler, ocak ayında su faturalarına yansıtılan yüzde 15 indirimin ardından 2019 yılında da su fiyatında yüzde 10 indirimli kullanacak.

Şahin: Söz verdik, yaptık

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Düzbağ İçme suyu Projesi'nin Türkiye'de Melen'den sonra en büyük su projesi olduğunu belirterek, "Büyük bir işin yüzde 95'i tamamlandı. Suyumuzun yükleme havuzu ve regülatörle ilgili kısımlar bitirildi. Allah'ın izniyle 45 gün sonra daha sağlıklı, daha kaliteli, kaynak suyu kıvamında, daha yumuşak bir suyu şehrimize akıtmış olacağız. Bundan dolayı çok mutluyuz. Su yönetimi; bir Büyükşehir Belediyesi için, 2 milyonluk bir şehir için, hızlı büyüyen bir şehir için çok önemli. Bizim için su yönetimi altın yönetimi, petrol yönetimi kadar önemli. Bugün bunu başarmamın büyük mutluluğunu duyuyoruz. Çalışmalara 2014 yılında başladık, bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir işi başarmak çok önemli. Öncelikle cumhurbaşkanıma, ilgili bakanlara bütün teknik ekibime çok teşekkür ediyorum. Söz verdik, yaptık. ve biz halkımıza, bir söz daha vermiştik. '25 Aralık itibariyle bu suyu akıttığımız zaman maliyetler düştüğünde bunu faturalara yansıtacağız' demiştik, ikinci sözümüzü de yerine getiriyoruz. Daha bu işi bitirmeden Ocak ayında yüzde 15 oranında su fiyatını düşürmüştük. Bu şubat ayında GASKİ Genel Kurulu'nda su fiyatında yüzde 10 daha düşürme kararı alıp meclisten onaylayacağız. Bir yılda dörtte bir su fiyatını düşüren bir belediye olmanın, bir belediye başkanı olmanın, böyle bir ekip olmanın büyük bir gururunu yaşıyoruz. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Sönmezler, teknik bilgi verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Düzbağ İçme Su Kulesi'nin en önemli bileşenlerinden Düzbağ İçme Suyu Yükleme Havuzu'nda incelemelerde bulunduklarını bildirdi.

Proje hakkında teknik bilgiler veren Sönmezler, "Yükleme havuzu, Gaziantep'in büyük bir kısmına cazibeli bir biçimde su verecek. İnşallah suyu buraya bastıktan sonra Gaziantep tamamen cazibeli suyu alabilecek. Yaklaşık 7 bin metreküp hacme sahip yükleme havuzunda işlemler tamamlandı. Yükleme havuzu su almaya hazır. Bu içme suyu projesinde suyu regülatör yapısına almış durumdayız. Bundan sonraki aşama regülatör yapısından yükleme havuzuna suyu vererek şehre en kısa zamanda bu suyu cazibeli olarak bu suyu ulaştıracağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA