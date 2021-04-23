Su depolarında temizlik
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Su depolarında temizlik

Su depolarında temizlik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde su depolarında temizlik ve klorlama çalışması yapıldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde su depolarında temizlik ve klorlama çalışması yapıldı.

Reşadiye Belediyesi tarafından ilçenin içme suyu ihtiyacı Kızılcaören köyü ile Akçakolay Mahallesinde bulunan 800'er tonluk su depolarından karşılanıyor. İlkbaharla birlikte kar suyu ve yağmur sularının gözelere karışması sebebiyle suda renk değişikliği gözlemlendi. Bu nedenle su depoları boşaltılarak temizlik ve klorlama çalışması yapıldı. Ayrıca su gözlerinin periyodik bakımları ekipler tarafından yapıldı. Reşadiye Fen İşleri Müdür Vekili Oğuz Elmas, içme suyu depolarının temizliği bakım ve onarımı ve klorlama işlemleri düzenli bir şekilde yapılmakta olduğunu kaydetti. Ayrıca mevsim geçişlerinde yağışların yoğun olmasından ve kar sularının gözeyle karışmasından kaynaklı detaylı temizlik yapmaya ihtiyaç duyduklarını belirten Elmas, "Bu aylarda depolarımız da normal temizlik ve bakımlarımızın haricinde daha detaylı çalışma yapılmaktadır. Depolarımızın temizlik bakım onarım ve klorlama çalışmaları yapılmıştır" dedi. - TOKAT

Su depolarında temizlik
Su depolarında temizlik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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