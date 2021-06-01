Su birikintisine girerek savrulan araç bariyere çarptı: 2 yaralı
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Su birikintisine girerek savrulan araç bariyere çarptı: 2 yaralı

Su birikintisine girerek savrulan araç bariyere çarptı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Emre Akarca - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'nin Uzunköprü-Keşan ilçeleri arasındaki karayolunda kaygan zeminde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı.

Edirne'nin Uzunköprü-Keşan ilçeleri arasındaki karayolunda kaygan zeminde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Metrelerce sürüklenen araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Uzunköprü-Keşan yolu üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü istikametinden Keşan'a seyir halinde olan M.A. yönetimindeki 22 AZ 567 plakalı otomobil, Maltepe Köyü Kavşağı'nı geçtiği sırada, yoldaki su birikintisi nedeniyle kontrolden çıktı. Kaygan yolda direksiyon hakimiyetini yitiren sürücü bariyerlere çarptı. Metrelerce sürüklenen otomobildeki sürücü M.A. ve yolcu G.A. isimli şahıslar yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralılar M.A. ve G.A., ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - EDİRNE

Su birikintisine girerek savrulan araç bariyere çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Akarca

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