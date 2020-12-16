Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu
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Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu

16.12.2020 23:00 | Son Güncelleme: 16.12.2020 23:24

Esra Erol'da programına katılan Ayşe Çekem, 24 yaşındaki mimar kızı Merve Nur'un 65 yaşındaki sözde hoca Adnan Yıldırım ile beraber kaçtığını iddia etti. Ayşe Çekem, "Ahmet Yıldırım hem bana hem kızıma aşk mesajları attı. Bende kızımda 65 yaşındaki sözde hocaya aşık olduk" dedi.

ATV'de ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programa katılan Ayşe Çekem kızı Merve Nur'un kendinden 41 yaş büyük sözde hoca Ahmet Yıldırım ile beraber kaçtığını belirterek Esra Erol'dan yardım istedi.

Ayşe Çekem, kızı Merve Nur'un 5 yıl önce tanıştıkları Ahmet Yıldırım'ın yanına 26 Kasım tarihinde "İş görüşmesine gidiyorum diyerek" evden kaçtığını anlattı.

"BEN DE KIZIM DA AYNI ADAMA AŞIK OLDUK"

Kızını kaçıran sözde hoca Ahmet Yıldırım'ın bir camide çaycı olarak çalıştığını belirten Ayşe Çekem, "Ahmet Yıldırım hem bana hem kızıma aşk mesajları attı. Ben de kızım da 65 yaşındaki sözde hocaya aşık olduk" dedi ve stüdyodaki herkes şoke oldu.

Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne-kız ikisi birden sözde hocaya aşık oldu

"KOCAMA MUSALLAT OLDULAR"

Sözde hoca Adnan Yıldırım'ın resmi nikahlı eşi Zübeyde Yıldırım yayına bağlanarak isyan etti ve "Anne kız 5 yıldır kocama musallat oldu, yuvamı yıktılar" dedi.

"EŞİMİN ALNI SECDEYE BİLE DEĞMEDİ"

Esra Erol'un eşiniz hoca mı sorusuna "Benim eşimin alnı seccadeye bile değmedi, Cuma'ya bile gitmez. Bunlar eşime nasıl inandı bende anlamadım" dedi.

Tüm yaşananlar stüdyodaki ve ekran başındaki izleyicileri hayrete düşürdü.

Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu
Haber Yorumları (1)
KARPUZCU RECAİ: TİPLERE BAK HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
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