STSO Başkanı Eken, YKS'de Türkiye 45'incisi olan öğrenciyi makamında kabul etti

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye 45'incisi olan Mehmet Ali Genç'i makamında kabul ederek kutladı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye 45'incisi olan Mehmet Ali Genç'i makamında kabul ederek kutladı.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, STSO Meclis Üyesi Bekir Genç ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sivas Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Meziyet Genç'in oğlu Mehmet Ali Genç YKS'de Türkiye 45'incisi oldu.

Genç'i makamında ağırlayarak tebrik eden STSO Başkanı Mustafa Eken, "YKS'de Türkiye 45'incisi olarak bizi gururlandıran, ilimizi gururlandıran Mehmet Ali Genç kardeşimizi bu başarısı nedeniyle tebrik ediyorum. Gerçekten herkesin ulaşmak istediği ama herkese nasip olmayan bir başarıyı kendisi yakaladı. Çalıştı, azmetti ve bugün burada Türkiye 45'incisi olmanın gururunu bize yaşattı. Ailesini de ayrıca tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eken, kentte YKS'de ilk 100'e giren öğrencilere burs vereceklerini de kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde