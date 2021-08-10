STSO Başkanı Eken, YKS'de Türkiye 45'incisi olan öğrenciyi makamında kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

STSO Başkanı Eken, YKS'de Türkiye 45'incisi olan öğrenciyi makamında kabul etti

STSO Başkanı Eken, YKS'de Türkiye 45'incisi olan öğrenciyi makamında kabul etti
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye 45'incisi olan Mehmet Ali Genç'i makamında kabul ederek kutladı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye 45'incisi olan Mehmet Ali Genç'i makamında kabul ederek kutladı.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, STSO Meclis Üyesi Bekir Genç ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sivas Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Meziyet Genç'in oğlu Mehmet Ali Genç YKS'de Türkiye 45'incisi oldu.

Genç'i makamında ağırlayarak tebrik eden STSO Başkanı Mustafa Eken, "YKS'de Türkiye 45'incisi olarak bizi gururlandıran, ilimizi gururlandıran Mehmet Ali Genç kardeşimizi bu başarısı nedeniyle tebrik ediyorum. Gerçekten herkesin ulaşmak istediği ama herkese nasip olmayan bir başarıyı kendisi yakaladı. Çalıştı, azmetti ve bugün burada Türkiye 45'incisi olmanın gururunu bize yaşattı. Ailesini de ayrıca tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eken, kentte YKS'de ilk 100'e giren öğrencilere burs vereceklerini de kaydetti.

STSO Başkanı Eken, YKS'de Türkiye 45'incisi olan öğrenciyi makamında kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Sınırda endişe yaratan görüntü! Afgan mülteciler güvenlik duvarını merdiven dayayarak aştı
Sınırda endişe yaratan görüntü! Afgan mülteciler güvenlik duvarını merdiven dayayarak aştı
Son dakika haber! 'Anadolu' adı verilen operasyon kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'daki 4 ayrı yakalamada şu ana kadar 4 bin 122 tarihi eser...
Son dakika haber! "Anadolu" adı verilen operasyon kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'daki 4 ayrı yakalamada şu ana kadar 4 bin 122 tarihi eser...
Hakkında soruşturma başlatılan Afgan göçmeni Sunatullah Saadat: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım
Hakkında soruşturma başlatılan Afgan göçmeni Sunatullah Saadat: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Dündar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Serdar Ortaç Burcu Biricik Berdan Mardini Şahan Gökbakar
Spor Muslera Metin Oktay Burak Elmas Lionel Messi Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
STSO Başkanı Eken, YKS'de Türkiye 45'incisi olan öğrenciyi makamında kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 12:18:24. #1.15#

title