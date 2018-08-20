Stratejilerini Bozuncaya Kadar Sokakta Olacağız'

HESSEN'in başkenti Wiesbaden'de 'Mecliste AfD'yi istemiyoruz' adıyla düzenlenen mitinge SPD Genel Başkan Yardımcısı, bu partinin eyalet başbakan adayı Thorsten Saefer Gümbel, Hessen Sol Parti lideri Janine Wiessler ve Hessen Ekonomi Bakanı Yeşillerli Tarek El Wazir de katıldı. Kiliseler, sendikalar, yabancılar meclisi ile doğa inisiyatiflerinin de destek verdiği mitinge katılmak isteyen AfD sözcüleri Robert Lambrou ile Klaus Herrmann, kabul edilmediler.

Thorsten Saefer Gümbel

Mitingte bir konuşma yapan SPD'li Gümbel, aşırı sağcıların Hanau kentinde sendikacıları öldüresiye dövdüklerini belirterek, "AfD kırmızı çizgileri aştı. Demokratik yapıyı hedefleyenlere, ırkçılara, popülizme toplumumuzda, mecliste yer yok" diye konuştu.

Alman Anayasası'ndaki "İnsan onuruna dokunulmaz" ifadesine dikkati çeken Gümbel, şöyle dedi:

"Anayasa, 'Alman erkeklerin onuruna dokunulmaz' demiyor. Kadınların 50'li yıllarda olduğu gibi eve kapatılmalarını istemiyoruz. Bu ülkede insanlar, cinsiyeti, cinsiyet tercihi, sosyal, etkin kökenleri ne olursa olsun toplumsal paylaşımda yerlerini almalı. Aşırı sağcıların stratejileri bozuluncaya kadar sokakta olacağız."

'AYRIŞTIRMAK İSTEYENE KARŞI SAVUNACAĞIZ'

Hessen Ekonomi Bakanı Tarek El Wazir, geçmişte olanların tekrarlanmaması için mücadele ettiklerini söyledi. Almanya'nın göçmen ülkesi olduğu gerçeğini kabul ettirmenin zaman aldığını belirten Wazir, "İnsanlar adı, rengi, kökeni ne olursa olsun, anne ve babası ne olursa olsun birliktelik duygusu geliştirebilir. Azınlıkların yerinin de toplumun merkezi olduğunu kabul ettirebilmek için mücadelemize devam etmeliyiz. Çok çeşitliliğin olduğu, hoş görülü, dünyaya açık iyi Almanya bizim vatanımız. Bu vatanı toplumu ayrıştırmak isteyen, nasyonal sosyalizme dönüştürmek isteyenlere karşı savunacağız" dedi.

'ALMANYA TARİHİNDEN DERS ALMALI'

Sol Partili Janine Wissler, AfD'nin toplumsal havayı zehirlediğini ifade ederek, "Sağ şiddet arttı. AfD'yi görüşlerini üstlenerek yok edemeyiz. Yıllardır süregelen sorunların sorumlusu asla mülteciler değildir. Avrupa politikası da hiç istemediğimiz bir yerde. İnsanlar denizden adam kurtarmayı tartışır hale getirildi. Almanya tarihinden ders almalıdır. Asla yeniden faşizm olmamalıdır" diye konuştu.

Enis Gülegen

'IRKÇILIK GÖRÜŞ DEĞİL, BÜYÜK BİR SUÇTUR'

Hessen Yabancı Meclisleri Çalışma Birliği Başkanı Enis Gülegen AfD'nin açıkca kültür ırkçılığı, İslam ve insanlık düşmanlığı yaptığını söyledi. Mitingi AfD'nin yüzüne indirilmiş büyük bir şamar niteleyen Gülegen, "Burada açıkça beyan ediyoruz ki ırkçılık görüş değil büyük bir suçtur. Irkçılık, ayrımcılık ve antisemitzmle de mücadele edilmeden yok edilmez. Hessen'de ırkçılığa, ayrımcılığa, anti semitizme yer yok. Hessenliler ırkçılığa, sağ popülizme, demokrasi düşmanlığına hoş görülü değildir" dedi. Miting kent merkezindeki Kochbrunnen Meydanı'nda son buldu. Hessen'de yapılan anketlere göre CDU ve Yeşiller iktidarı çoğunluğu kaybetti, SPD'nin yüzde 20'ye düştü, AfD yüzde 15 ile üçüncü büyük parti haline geldi.

Protestocular, AfD sözcüleri Robert Lambrou ile Klaus Hermann'ı (mavi tişörtlü arkası dönük) eyleme kabul etmedi.