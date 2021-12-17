STK projeleri için vizyon programları başladı

İSTANBUL - Sultanbeyli Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları için "STK Vizyon" programını hayata geçirdi. STK temsilcilerinin yoğun katılım gösterdiği programın ilkinin konuşmacısı Prof. Dr. Ömer Bolat oldu.

Sultanbeyli'de anlamlı bir çalışma daha hayata geçiriliyor. Belediye ve STK'lar birlikte ilçeye yönelik çalışmalarda daha fazla iş birliği yapabilmek adına STK Projeleri İçin Vizyon Programlarını hayata geçiriyor. Programa, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, ve bir çok Sivil Toplum Kuruluşu üyeleri katıldı. Programın ilki MÜSİAD önceki dönem başkanı ve Albayrak Grubun CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat'ın sunumuyla gerçekleşti.

"Profesör Doktor Ömer Bolat hocamızı STK başkanlarımızla buluşturduk"

Konuyla ilgili konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Hem akademik anlamda, hem de MÜSİAD gibi büyük bir kuruluşun genel başkanlığını yapan ve büyük bir kuruluşun CEO'su olan Profesör Doktor Ömer Bolat Hocamızı STK başkanlarımızla buluşturduk. ve Türkiye'deki STK'cılığın bir bakıma özeti yapılmış oldu. Hocamızın önerilerini, STK başkanlarımız dinlemiş oldu. STK başkanlarımızla birlikte İstanbul'umuzun, Türkiye'mizin önemli vizyon projelerinden birisi olan Çamlıca Kulesi'ni ziyaret edeceğiz. Sonraki programlarımızda başka vizyon projelerimizi ziyaret edeceğiz." dedi.

"STK Vizyon Programı çok hayırlı bir teşebbüs, belediyemizi tebrik ediyorum"

Albayrak Grubun CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat ise " Sultanbeyli Belediyesi'nin Sultanbeyli Kaymakamlığıyla birlikte STK'lar, Vizyon Programı'nın açılışını gerçekleştirdik. Davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. STK'lar gelişmiş ülke olmanın önemli bir göstergesi. Baktım ki Sultanbeyli bu noktada çok sayıda STK'ların, faaliyet yaptığı güzel bir belde, Sultanbeyli'de büyük bir değişim, dönüşüm gerçekleşti. Gerek mülki idare gerek yerel yönetim, gerekse halkımızın ve STK'lar üzerinden katılımcı anlayışla ortak olması ve bu iş birliği temelinde beldelerimizin, ilçelerimizin, şehirlerimizin sorunlarının çözümünde ortak faydalar bulunması, ortak çözümler peşinde koşulması. ve yerel kalkınmanın başarılması halkımızın ihtiyaç duyduğu konularda iş birliği yapmak gibi amaçlarla bu çalışmalar yürütülecek. Bu Sultanbeyli Belediyesi'nin STK Vizyon Programı çok hayırlı bir teşebbüs, belediyemizi tebrik ediyorum. İnşallah STK'lar da bununla ilgili çok iş birliği yaparlar ve çok daha iyi, güzel, gelişmiş, müreffeh kalkınmış bir Sultanbeyli için bu çalışmanın hayırlı ve başarılı olmasını gönülden temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Program sonunda Başkan Keskin, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin'e ve Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat'a çiçek takdiminde bulundu. Öte yandan katılımcılar Türkiye'nin vizyon projeleri arasında ilk sıralarda yer alan Çamlıca Kulesi'ni ziyaret etti.