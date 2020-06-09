Stil sahibi babalara hediyesi Lıon Dıamond'tan
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Stil sahibi babalara hediyesi Lıon Dıamond'tan

Kişiye özel tasarımlarıyla özel günlerin en sevilen markası Lion Diamond, Babalar Günü için özel olarak hazırladığı koleksiyonuyla, tarz sahibi babalara en etkileyici hediye seçeneklerini sunuyor.

Stil sahibi babalara hediyesi Lıon Dıamond'tan
09.06.2020 11:20 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:00

Lion Diamond'ın erkeklere özel koleksiyonunda babalar için birbirinden şık kol düğmeleri ve bileklikler bulmak mümkün. Babanızın hem özel günlerde hem de günlük kullanabileceği tasarım bilekliklerin yanı sıra kol düğmelerinin de yer aldığı modeller Lion Diamond'ın özel koleksiyonunda yer alıyor. Babalar Günü için babasına özel bir hediye almak isteyenlerin tercihi Lion Diamond olacak.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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