Stil sahibi babalara hediyesi Lıon Dıamond'tan Kişiye özel tasarımlarıyla özel günlerin en sevilen markası Lion Diamond, Babalar Günü için özel olarak hazırladığı koleksiyonuyla, tarz sahibi babalara en etkileyici hediye seçeneklerini sunuyor.

Lion Diamond'ın erkeklere özel koleksiyonunda babalar için birbirinden şık kol düğmeleri ve bileklikler bulmak mümkün. Babanızın hem özel günlerde hem de günlük kullanabileceği tasarım bilekliklerin yanı sıra kol düğmelerinin de yer aldığı modeller Lion Diamond'ın özel koleksiyonunda yer alıyor. Babalar Günü için babasına özel bir hediye almak isteyenlerin tercihi Lion Diamond olacak.& ;



Kaynak: Snob Magazin