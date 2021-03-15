Steven Yeun kimdir, kaç yaşında? Steven Yeun filmleri!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Steven Yeun kimdir, kaç yaşında? Steven Yeun filmleri!

15.03.2021 16:53 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:57
Steven Yeun kimdir, kaç yaşında? Steven Yeun filmleri!

Oscar'da En İyi Erkek Oyuncu dalında aday olan ilk Asyalı aktör Steven Yeun kimdir, kaç yaşında? The Walking Dead'in efsaneleri arasında yer alan Steven Yeun filmleri! Minari'deki performansıyla adaylığa layık görülen Steven Yeun kaç yaşında?

93. Oscar adaylarının açıklanmasının ardından öne çıkan isimlerden biri olan Steven Yeun hakkında Steven Yeun kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtları merak edilen konular arasına girdi. The Walking Dead oyuncularından Steven Yeun filmleri!

STEVEN YEUN KİMDİR?

Steven Yeun 21 Aralık 1983 yılında dünyaya geldi. Koreli Amerikan aktör, en çok AMC'nin The Walking Dead dizisinde Glenn Rhee rolüyle tanınmaktadır (2010 - 2017). Crysis oyununda Kore askeri olarak seslendirme de yapmıştır ve birçok kısa filmde oynamıştır.

Yeun Seul, Güney Kore'de Güney Kore'li Je ve June Yeun'un ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Güney Kore'de mimardı. Daha sonra ailesi Michigan'a göç etti. Yeun 2005'te Kalamazoo College'den Psikoloji bölümünü bitirdi.

Yeun oyunculuk ve doğaçlamaya Kolejin 1. sınıfında merak saldı. Kolejin doğaçlama grubunun Monkapult'taki provalarını izlemeye gidiyordu. Monkapult için elemelere katıldı, fakat başlangıçta reddedilmesine rağmen 2. sınıfta başarılı oldu ve gruba alındı. Ailesine planlarından söz etti, Avukat Okulu veya Sağlık okulu yerine Chicago'daki doğaçlama kariyerine başlamayı tercih etti. Ailesi bu kararıyla mutsuzken, Yeun' un kararına uydular ve desteklediler. Ve iki yılını oyunculuğa verdi. 2005' te küçük erkek kardeşiyle Chicago' ya taşındı. Çok geçmeden mezun oldu ve ''Friday Night'' adlı şovda komedi skeç ekibine katıldı.

Steven Yeun kimdir, kaç yaşında? Steven Yeun filmleri!

STEVEN YEUN FİLMLERİ

2009 The Kari Files

Benim Adım Jerry

2010 Carpe Millennium

Blowout Sale

2014 Kök

2015 Like a French

2017 Okja

Mayhem

The Star

2018 Sorry to Bother

Burning

2020 Minari

The Humans

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Hulusi Akar Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Lady Gaga Cem Yılmaz Şevket Çoruh Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Fatih Terim Hakan Kutlu Metin Oktay Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Steven Yeun kimdir, kaç yaşında? Steven Yeun filmleri! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 16:59:06. #1.14#
title