Steven Yeun kimdir, kaç yaşında? Steven Yeun filmleri!
Oscar'da En İyi Erkek Oyuncu dalında aday olan ilk Asyalı aktör Steven Yeun kimdir, kaç yaşında? The Walking Dead'in efsaneleri arasında yer alan Steven Yeun filmleri! Minari'deki performansıyla adaylığa layık görülen Steven Yeun kaç yaşında?
93. Oscar adaylarının açıklanmasının ardından öne çıkan isimlerden biri olan Steven Yeun hakkında Steven Yeun kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtları merak edilen konular arasına girdi. The Walking Dead oyuncularından Steven Yeun filmleri!
STEVEN YEUN KİMDİR?
Steven Yeun 21 Aralık 1983 yılında dünyaya geldi. Koreli Amerikan aktör, en çok AMC'nin The Walking Dead dizisinde Glenn Rhee rolüyle tanınmaktadır (2010 - 2017). Crysis oyununda Kore askeri olarak seslendirme de yapmıştır ve birçok kısa filmde oynamıştır.
Yeun Seul, Güney Kore'de Güney Kore'li Je ve June Yeun'un ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Güney Kore'de mimardı. Daha sonra ailesi Michigan'a göç etti. Yeun 2005'te Kalamazoo College'den Psikoloji bölümünü bitirdi.
Yeun oyunculuk ve doğaçlamaya Kolejin 1. sınıfında merak saldı. Kolejin doğaçlama grubunun Monkapult'taki provalarını izlemeye gidiyordu. Monkapult için elemelere katıldı, fakat başlangıçta reddedilmesine rağmen 2. sınıfta başarılı oldu ve gruba alındı. Ailesine planlarından söz etti, Avukat Okulu veya Sağlık okulu yerine Chicago'daki doğaçlama kariyerine başlamayı tercih etti. Ailesi bu kararıyla mutsuzken, Yeun' un kararına uydular ve desteklediler. Ve iki yılını oyunculuğa verdi. 2005' te küçük erkek kardeşiyle Chicago' ya taşındı. Çok geçmeden mezun oldu ve ''Friday Night'' adlı şovda komedi skeç ekibine katıldı.
STEVEN YEUN FİLMLERİ
2009 The Kari Files
Benim Adım Jerry
2010 Carpe Millennium
Blowout Sale
2014 Kök
2015 Like a French
2017 Okja
Mayhem
The Star
2018 Sorry to Bother
Burning
2020 Minari
The Humans