Steven Yeun kimdir, kaç yaşında? Steven Yeun filmleri!

93. Oscar adaylarının açıklanmasının ardından öne çıkan isimlerden biri olan Steven Yeun hakkında Steven Yeun kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtları merak edilen konular arasına girdi. The Walking Dead oyuncularından Steven Yeun filmleri!

STEVEN YEUN KİMDİR?

Steven Yeun 21 Aralık 1983 yılında dünyaya geldi. Koreli Amerikan aktör, en çok AMC'nin The Walking Dead dizisinde Glenn Rhee rolüyle tanınmaktadır (2010 - 2017). Crysis oyununda Kore askeri olarak seslendirme de yapmıştır ve birçok kısa filmde oynamıştır.

Yeun Seul, Güney Kore'de Güney Kore'li Je ve June Yeun'un ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Güney Kore'de mimardı. Daha sonra ailesi Michigan'a göç etti. Yeun 2005'te Kalamazoo College'den Psikoloji bölümünü bitirdi.

Yeun oyunculuk ve doğaçlamaya Kolejin 1. sınıfında merak saldı. Kolejin doğaçlama grubunun Monkapult'taki provalarını izlemeye gidiyordu. Monkapult için elemelere katıldı, fakat başlangıçta reddedilmesine rağmen 2. sınıfta başarılı oldu ve gruba alındı. Ailesine planlarından söz etti, Avukat Okulu veya Sağlık okulu yerine Chicago'daki doğaçlama kariyerine başlamayı tercih etti. Ailesi bu kararıyla mutsuzken, Yeun' un kararına uydular ve desteklediler. Ve iki yılını oyunculuğa verdi. 2005' te küçük erkek kardeşiyle Chicago' ya taşındı. Çok geçmeden mezun oldu ve ''Friday Night'' adlı şovda komedi skeç ekibine katıldı.

STEVEN YEUN FİLMLERİ

2009 The Kari Files

Benim Adım Jerry

2010 Carpe Millennium

Blowout Sale

2014 Kök

2015 Like a French

2017 Okja

Mayhem

The Star

2018 Sorry to Bother

Burning

2020 Minari

The Humans