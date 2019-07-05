Steam Yaz İndirimlerinde Toplam Fiyatı 25 TL'den Az Olan 5 Oyun Serisi (+ Bonus)

Yılın oyuncular için bayram niteliğinde olan dönemine girdik, neredeyse geçiyoruz. Bu süre zarfında cüzdanınızdan çıkanlar olsa da oyun kütüphanenize birçok oyunun girdiğini düşünüyoruz ancak yine de gözünüzden kaçırmış olabileceğiniz oyunlar olabilir.

Yaz tatili uzun olduğu için yalnızca tek bir oyun değil, seri oyunlar üzerine durduğumuz bu yazımızda sizler için uzun soluklu olacak oyunları listeledik. Üzerinde durduğumuz başka bir noktaysa oyunları 'bütçe dostu' olarak tutabilmekti.

25 TL'nin altında birden fazla oyun satın alabileceğimiz listemizde belirli serilerin son oyunlarının bulunmadığını belirtmekte fayda var. Bu uyarıyı da yaptıktan sonra listemize geçebiliriz. Fiyat ya da seri benim için önemli değil diyorsanız Steam yaz indirimlerindeki en popüler 25 oyuna bir göz atabilirsiniz.

İşte 25 TL ve altında bir fiyata sahip olabileceğiniz 5 oyun serisi:

Half-Life

İndirimsiz fiyat: 99,50 TL

İndirimli fiyat: 7,71 TL

HALF-LIFE 1 ANTHOLOGY'i Steam'den satın almak için tıklayın.

Half-Life 2'yi Steam'den satın almak için tıklayın.

Half-Life 2: Episode One'ı Steam'den satın almak için tıklayın.

Half-Life 2: Episode Two'yu Steam'den satın almak için tıklayın.

Mount & Blade

İndirimsiz fiyat: 69,99 TL

İndirimli fiyat: 17,49 TL

MOUNT & BLADE FULL COLLECTION'ı Steam'den satın almak için tıklayın.

Tomb Raider

İndirimsiz fiyat: 123,99 TL

İndirimli fiyat: 18,59 TL

Rise of the Tomb Raider(tm)'ı Steam'den satın almak için tıklayın.

Tomb Raider'ı Steam'den satın almak için tıklayın.

PayDay

İndirimsiz fiyat: 184,50 TL

İndirimli fiyat: 21,46 TL

PAYDAY(tm) The Heist'ı Steam'den satın almak için tıklayın.

PAYDAY 2: ULTIMATE EDITION'ı Steam'den satın almak için tıklayın.

The Witcher

İndirimsiz fiyat: 108,99 TL

İndirimli fiyat: 22,80 TL

THE WITCHER TRILOGY'yi Steam'den satın almak için tıklayın.

Bonus: Batman Arkham

İndirimsiz fiyat: 102,00 TL

İndirimli fiyat: 25,50 TL

BATMAN: ARKHAM COLLECTION'ı Steam'den satın almak için tıklayın.