Steam Yaz İndirimlerinde 20 TL Altına Alabileceğiniz Birbirinden Şahane 15 Oyun

Steam'in her sene düzenlediği yaz indirimleri, tüm hızıyla devam ediyor, ancak her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bu kampanyanın da bir sonu var. 24 Haziran'da başlayan Steam Yaz İndirimleri, 8 Temmuz Perşembe günü sona erecek.

Daha önce, yüzde 70 indirimle satın alabileceğiniz sizlerle paylaşmıştık. Bu kez de, 20 TL altına sahip olabileceğiniz birbirinden şahane 15 oyunu listeliyoruz. Dilerseniz vakit kaybetmeden listemizdeki oyunlar nelermiş onlara bakalım.

The Witcher: Wild Hunt - 11,99 TL

The Witcher: Wild Hunt, anlamlı seçimler ve etkileyici sonuçlarla dolu, görsel olarak çarpıcı bir fantezi evreninde geçen, hikaye odaklı bir açık dünya RPG'si olarak karşımıza çıkıyor. Zamanının ötesinde olan bu oyunu, Steam Yaz İndirimleri kapsamında muhakkak kütüphanenize eklemenizi öneriyoruz.

Dead by Daylight - 18,60 TL

Behaviour Interactive tarafından geliştirilen ve yayınlanan Dead by Daylight, güçlü bir katilden korkunç bir paranormal varlığa kadar korku dünyasının her köşesinden esinlenen 1'e karşı 4 oyunculu bir oyun. Eğer korku temalı hayatta kalma oyunlarını seviyorsanız, Dead by Daylight'a bir şans verebilirsiniz.

Just Cause 3 - 6,75 TL

Oyuncuların bir kez daha Rico Rodriguez rolünü üstlendiği Just Cause 3, saf aksiyon ve macerayı yaşayabileceğiniz bol patlamalı bir oyun. 1000 kilometrekarelik açık dünyası ve oynarken hayrete düşüren aksiyon sahneleri ile öne çıkan JC3, Steam Yaz İndirimleri dahilinde sahip olabileceğiniz en iyi oyunlar arasında yer alıyor.

Batman: Arkham Knight - 14,75 TL

Batman: Arkham Knight, Rocksteady Studios'un ödüllü Arkham üçlemesinin sonunu simgeliyor. Dönemin yeni nesil platformları için özel olarak geliştirilen RPG oyunu; Batmobile, FreeFlow Combat, gizlilik ve adli tıp gibi imza niteliğindeki özelliklerde yapılan geliştirmelerle daha önce hiç olmadığı kadar etkileyici bir dedektiflik deneyimi sunuyor.

Mount & Blade: Warband - 7,49 TL

Ankara merkezli Türk oyun stüdyosu TaleWorlds Entertainment tarafından geliştirilen Mount & Blade: Warband, Steam Yaz İndirimleri sırasında kesinlikle deneyimlemeniz gereken bir yapım. 64 kişiye kadar çok oyunculu oyun sistemi, etkileyici dövüş animasyonları, gerçekçi atlı dövüşleri ve detaylı savaş sistemi gibi özellikleriyle öne çıkan açık dünya RPG'si, 10 yıl önce piyasaya sürülmesine rağmen hala hatrı sayılır bir oyuncu kitlesine sahip.

Euro Truck Simulator 2 - 9,75 TL

60'tan fazla Avrupa kentinden bir diğerine çok çeşitli yükler taşıdığınız Euro Truck Simulator, inlerce kilometre uzunluğunda gerçek yol ağları, yüzlerce ünlü simge ve yapısıyla ki kamyonculuk simülasyonlarına ilgi duyanları kendisine çağırıyor.

ARK: Survival Evolved - 16,50 TL

Çıplak bir şekilde ARK adında esrarengiz bir adanın kıyılarında donan ve açlıktan ölmek üzere olan bir adam veya kadın olarak hayatta kalmak için avlanmalı, malzemeler yapmalı, yiyecek ürünler yetiştirmeli ve barınaklar inşa etmelisiniz. Ayrıca adadaki dinozorları evcilleştirmeli, eğitmeli ve beslemelisiniz. ARK: Survival Evolved, Steam Yaz İndirimleri kapsamında sahip olabileceğiniz en iyi oyunlar arasında.

The Forest - 12,80 TL

Bir yolcu uçağı kazasından kurtulan tek kişi olarak, kendinizi gizemli bir ormanda, yamyam mutantlardan oluşan bir topluma karşı hayatta kalmak için savaşırken buluyorsunuz. Türkçe arayüz seçeneğine sahip olan The Forest, hem hikayesi hem de oynanış dinamikleriyle son yılların en başarılı hayatta kalma oyunları arasında kendine yer buluyor.

Cities: Skylines - 12,25 TL

Eğer şehir kurma simülasyonlarını seviyorsanız, Cities: Skylines tam size göre olabilir. Steam Yaz İndirimleri kapsamında yüzde 75 indirime giren oyun, gerçek bir şehir yaratmanın ve sürdürmenin heyecanını ve zorluklarını yaşatmak için yeni öğeler sunarken, şehir kurma deneyiminin bazı köklü tropiklerini genişletiyor.

Journey - 12,50 TL

Çarpıcı görsellere ve Grammy adayı gösterilmiş bir müziğe sahip olan Journey, son yılların en başarılı bağımsız oyunlarından bir tanesi. Sırlarını keşfetmek için harabelerin üzerinde süzülüp çölleri aşarken, Journey'in kadim ve gizemli dünyasını keşfediyorsunuz.

Sniper Elite 4 - 13,35 TL

Steam Yaz İndirimleri kapsamında 20 TL altına sahip olabileceğiniz oyunlardan Sniper Elite 4, bol güneşli Akdeniz sahil kasabalarından eski ormanlara, dağ vadilerinden devasa Nazi mega yapılarına kadar sizi İtalyan yarımadası boyunca oradan oraya taşıyor. Oyunda, yüzlerce düşman, araç ve avlanacak yüksek rütbeli Nazi subayları ile devasa mücadele seviyelerinde mücadele ediyorsunuz.

Far Cry 3 - 13,35 TL

İkonik FPS serisini kökten bir şekilde değiştiren Far Cry 3, köle ticaretinin yapıldığı ve yabancıların fidye için avlandığı son derece tehlikeli bir adada geçiyor. Göreviniz örgüt lideri Vaas ve adamlarını alt etmek.

Yakuza 0 - 15 TL

80'lerin ışıltısı ve ihtişamını geri getiren Yakuza 0, diskolar ve gece kulüplerinden klasik SEGA oyun salonlarına kadar, dönemi yansıtan pek çok detaya sahip. Kazuma Kiryu rolünü üstlenen oyuncular, Kamurocho ve Sotenbori'de özgürce dolaşabilir, yan görevleri açmak için tanıştıkları insanlarla etkileşime girebilir veya klasik SEGA oyun salonlarına gidip Out Run, Super Hang- gibi arcade oyunlarını oynayabilir.

Warhammer: Vermintide 2 - 12,50 TL

Steam Yaz İndirimleri için hazırladığımız listemizde sona yaklaşıyoruz. Vermintide'ın devamı niteliğinde olan Warhammer: Vermintide 2, bu sefer daha karanlık, daha kanlı ve çok daha hareketli. 15 kariyer, 20'den fazla düşman türü, 50'den fazla farklı silah türü, kahramanlık sistemi ve mod desteği gibi özelliklere sahip olan FPS oyunu, etkileyici bir savaş deneyimi sunuyor.

This War of Mine: Complete Edition

This War of Mine oyununda elit bir asker olarak değil, yemek ve ilaç yokluğu çeken ve sürekli olarak keskin nişancılar ve saldıran yağmacıların tehlikesi ile karşı karşıya olan kuşatma altındaki bir şehirden kurtulmaya çalışan bir grup sivili oynuyorsunuz.

Steam Yaz İndirimleri 20 TL altı oyun önerilerimizi nasıl buldunuz? Listedeki oyunlardan satın almayı düşündüğünüz bir yapım var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Turkmmo