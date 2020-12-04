Stas Reeflay kimdir? Youtuber Stas Reeflay'in eşi Valentina Grigoryeva kimdir, nasıl öldü? Stas Reeflay Youtube kanalı kapandı mı?
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Stas Reeflay kimdir? Youtuber Stas Reeflay'in eşi Valentina Grigoryeva kimdir, nasıl öldü? Stas Reeflay Youtube kanalı kapandı mı?

04.12.2020 17:11 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:18
Stas Reeflay kimdir? Youtuber Stas Reeflay'in eşi Valentina Grigoryeva kimdir, nasıl öldü? Stas Reeflay Youtube kanalı kapandı mı?

Rusya'da yaşanan olay bir anda tüm dünyanın gündemine oturdu. Youtuber Stas Reeflay ile sevgilisi arasında yaşanan olayın detaylarını sizler için derledik. Stas Reeflay kimdir? Youtuber Stas Reeflay'in sevgilisi Valentina Grigoryeva kimdir, nasıl öldü? Rus Youtuber Stas Reeflay'e ne kadar bağış yapıldı?

Tüm dünya gündemine oturan haberlerden biri olan Valentino Grigoryeva ile Stas Reeflay ile arasında yaşananlar hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Stas Reeflay kimdir?

VALENTINA GRIGORYEVA KİMDİR?

Valentina Grigoryeva, hamileliğinin başında olan 28 yaşında bir kadın. Eşi, Stas Reeflay ile Moskova yakınlarındaki Ivanovka köyünde yaşamaktadır.

Valentina, Stas'ın Youtube kanalında içerik oluşturucu olarak da görev almaktaydı. Eşiyle yaptığı videolarda daha önce biber gazı ile banyo yapması da istenmesi üzerine eşi, izleyicinin tepkisini toplamıştı.

STAS REEFLAY KİMDİR?

Youtube ve Twitch'te canlı yayınlar açan ve video yükleyen Youtuber, Valentina Grigoryeva ile Moskova yakınlarındaki Ivanovka köyünde yaşamaktadır.

Tam adı Stas Reshetnikov'dur. 23 Ekim 1990 tarihinde dünyaya gelen Stas Reeflay 30 yaşındadır.

VALENTINA GRIGORYEVA NASIL ÖLDÜ?

Rusya'da kan donduran bir olay yaşandı. Yerel medyadaki habere göre, Rus asıllı Stas Reeflay adlı YouTuber'a canlı yayın sırasında bir izleyici, kız arkadaşını soğukta bekletmesi karşılığında 1,000 dolar vereceğini söyledi. Bunun üzerine Reeflay, kız arkadaşı Valentina Grigoryeva'yı sadece iç çamaşırıyla sıfırın altındaki soğukta balkona kapattı. Grigoryeva'nın hipotermi sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Genç kızın balkonda olduğu süre boyunca yayın yapan Reeflay, sağlık görevlilerini aradıktan sonra da yayın yapmaya devam etti. Yaşanan olayın ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı 'kadınlara yönelik şiddet ve zulüm sahnelerini sorunsuzca gösterdiği' gerekçesiyle YouTube'a tepki gösterdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken, Rusya Soruşturma Komitesi, "Evinde cesedi bulunan genç adamın ölen kişiye karşı olası hukuka aykırı eylemleri olup olmadığı kontrol edilecek" açıklamasında bulundu.

STAS REEFLAY YOUTUBE KANALI KAPANDI MI?

Stas Reeflay'in Youtube hesabı kapatıldı. Youtube hesabına ulaşmak için buraya tıklayınız.

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