Star TV Akrep 13. bölüm full izleme linki yayınlandı mı? Akrep son bölüm full HD kesintisiz izle! Akrep son bölümde neler oldu?

Ekranların sevilen dizisi Akrep bu akşam13. bölümüyle ekranlara geldi! Star TV Akrep 13. bölüm izleme linki! Akrep son bölüm full HD kesintisiz izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 13. bölüm linki var mı? Akrep 13. bölüm full izleme linki çıktı mı?

Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Demet Gül ve Esila Umut gibi oyuncuların yer aldığı Akrep dizisinin yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturuyor. Star Tv ekranlarında heyecanla izlenen Akrep dizisi bu akşam 13. bölümüyle ekranlara geldi. Heyecanın yine dorukta olduğu dizinin entrikaları izleyicileri meraka sürükledi! İşte, Star TV Akrep 13. bölüm izleme linki! Akrep son bölüm full HD kesintisiz izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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AKREP SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ ÇIKTI MI?

Bugün yayınlanacak olan yeni bölümün ardından full HD izleme linki aktif olacaktır.

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aras'ın cinayeti Ferda'nın işlediği yönündeki ifadesinin ardından Merve'nin annesinin dolabında bulduğu parayı polise teslim etmesi üzerine, oklar yeniden Ferda'ya çevrilir. Polisin araştırması neticesinde Ferda tutuklanır ve cezaevine gönderilir.

Kızının ölümünün intikamını alan Perihan Emgen, bununla yetinmeyip Merve'yi de yanına alarak Ferda'ya son darbeyi vurur. Ayşem, Ferda'nın avukatı olmayı kabul ederken; Merve onun annesine yardım etmesine tepkiyle yaklaşır.

İpek ve Şahin'in evlilik haberi konağa bomba gibi düşer. Şahin, İpek'le evlenebilmek için tüm ailesini karşısına almayı göze alır. Duru ise aldığı bir haber sonucunda tüm hayatını etkileyecek büyük bir karar vermek zorunda kalır.

Hapishanede sıkıntılı günler geçiren Aras, İpek'in evlilik kararına çok şaşırsa da Şahin'e verdiği söze de saygı duyar. Aras'a olan öfkesi bir türlü dinmeyen Duru ise Aras'ı ziyareti sırasında söyledikleriyle Aras'a büyük bir şok yaşatır.

AKREP OYUNCU KADROSU

Demet Akbağ : Perihan Emgen

Evrim Alasya : Ferda

Bekir Aksoy : Fikret Gürsoy

Yusuf Çim : Aras

Beril Pozam : Ayşem

Aslı Melisa Uzun : Duru Gürsoy

Demet Gül : Hacer

Müge Su Şahin : Merve

Taha Baran Özbek : Şahin Gürsoy

Esila Umut : İpek

Ahsen Türkyılmaz : Ece