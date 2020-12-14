Stanford Üniversitesi nerede? Stanford Üniversitesi'nin kazanan Türk kızı Naz Avcı kimdir?

Stanford Üniversitesi nerede? Stanford Üniversitesi'nin kazanan Türk kızı Naz Avcı kimdir? Stanford Üniversitesi kabul edilmesi ile gündem olan Zeynep Naz Avcı araştırılmaya başlandı. İşte Zeynep Naz Avcı hakkında merak edilenler...

İzmir'de yaşayan ve İzmir Fen Lisesi öğrencilerinden Zeynep Naz Avcı'nın Stanford Üniversitesi'ne giriş başvurusu kabul edildi. Avcı, üniversiteye kabul edildiğini öğrendiği anda büyük bir sevinç yaşadı. Sevincini ailesi ile paylaşan genç kızın görüntüleri, sosyal medyada paylaşmasının ardından Avcı'ya çok sayıda tebrik geldi. Peki Stanford Üniversitesi nerede? Stanford Üniversitesi'nin kazanan Türk kızı Naz Avcı kimdir?

NAZ AVCI KİMDİR?

Bahçeşehir Koleji'nin İzmir'de 2018- 2019 eğitim öğretim yılında Çiçekliköy'de hizmete açtığı 50. Yıl Kampüsü'ndeki Fen ve Teknoloji Lisesi'nde eğitim gören Zeynep Naz Avcı, 17 yaşında olmasına rağmen kariyeri yolunda büyük bir başarıya imza attı. Zeynep Naz Avcı, ABD'deki Stanford Üniversitesi'ndeki Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nden kabul aldı. Zeynep Naz bu başarısıyla, dünyanın birçok ülkesinden başvuru alan 8 haftalık bu programda, Stanford Üniversitesi'nde okutulan kredili dersleri alma şansını yakaladı.

TEK LİSE ÖĞRENCİSİ OLDU

Zeynep Naz'ın tek Türk ve lise öğrencisi olarak kabul aldığı programda Finlandiya, Güney Afrika, Çin, Fransa ve İngiltere gibi dünyanın her yerinden öğrenciler eğitim görüyor. Lisans ve yüksek lisans öğrencileriyle birlikte derslere giren Zeynep Naz, tek lise öğrencisi olmasına rağmen okula kolay uyum sağladığını ve gerçekten isteyip emek verdikten sonra hiçbir şeyin imkansız olmadığını söyledi. Zeynep Naz, iki aylık program süresinde hem Stanford Üniversitesi'nde derslere girdiğini, hem de Silikon Vadisi'ndeki şirketlerden birçok kişiyle tanışıp fikir alışverişi yapma şansı bulduğunu dile getirdi.

Avcı, üniversiteye kabul edildiğini öğrendiği anda büyük bir sevinç yaşadı. Sevincini ailesi ile paylaşan genç kızın görüntüleri, sosyal medyada paylaşmasının ardından Avcı'ya çok sayıda tebrik geldi.

Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ise şu notu düştü:

Buraya yıllardır hayalini kurup deli gibi emek vermiş ve sonucunda da Stanford Üniversitesi'nden kabul almış bir Naz çizelim!

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Gelen tebrik mesajları sonrası yeni bir açıklama yapan genç kız "Tebrik mesajlarınız ve güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Tek tek cevaplamaya çalışıyorum gördüğüm hepsini, beni çok mutlu ettiniz" ifadelerine yer verdi.

STANFORD ÜNİVERSİTESİ NEREDE?

Leland Stanford Junior Üniversitesi ya da bilinen adıyla Stanford Üniversitesi, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde San Francisco'nun 40 km güneydoğusunda bulunan özel bir üniversitedir. Üniversite, şu anda dünyadaki en büyük bütçeye sahip 3. üniversitedir.

Stanford öğrenci, mezun ve öğretim üyelerinin çok sayıdaki buluş ve atılımları arasında, SUN, Cisco, Google, Yahoo, HP ve IP (Internet Protocol) da bulunmaktadır. Silikon Vadisi'nin öncüsüdür.

ABD ve dünya çapındaki üniversitelerin sıralandığı US News & World Report (AİC) listesinde Stanford Üniversitesi 6. sırada yer almaktadır.

Uluslararası akademik sıralama yapan saygın kuruluşlar tarafından tüm dünyada sürekli olarak ilk 3'e girmeyi başarmaktadır. Stanford Üniversitesi'nin özelliği çok farklı alanlarda açtığı tüm bölümlerinin bölüm bazında yapılan sıralamalarda en üstlerde yer almasıdır.

Tarihi

Stanford Üniversitesi demiryolu şirketi sahibi bir iş adamı ve aynı zamanda Kaliforniya valisi olan Leland Stanford ve eşi Jane Stanford tarafından kuruldu. Üniversitenin adı, çiftin tek oğulları olan ve 16 yaşında tifodan ölen Leland Stanford Jr.'dan gelir.

Kampüs

Stanford Üniversitesi 32 kilometrekarelik bir alana kurulmuştur. Kampüste, kurumuş bir göl, alışveriş merkezi, büyük bir stadyum, kapalı ve açık yüzme havuzları, tenis kortları, yiyecek-içecek merkezleri, mimari açıdan son derece ilgi çekici yapılar, çok sayıda Rodin heykeli, golf sahaları, kütüphaneler, 2 adet ilkokul, çocuk bakım merkezleri ve akademik birimler bulunur. Kampüsün geniş olması nedeniyle, öğrenciler için yaya olarak dolaşmak güç olsa da, düzlük bir alana kurulmuş olması ve yerleşkeye ev sahipliği yapan Palo Alto kentinin yaz-kış ılıman iklimi sayesinde, bisikletle kampüsteki tüm birimlere ulaşmak mümkündür.