Stalin'in kayınpederinin de kaldığı cezaevi harabeye döndü Kars'ta Çarlık Rusyası döneminde de kullanılan ve Stalin'in yakın arkadaşı ve kayınpederi Sergey Alliluyev'in de bir dönem kaldığı cezaevi, bakımsızlık nedeniyle adeta harabeye döndü.

Kars'ta Çarlık Rusyası döneminde de kullanılan ve Stalin'in yakın arkadaşı ve kayınpederi Sergey Alliluyev'in de bir dönem kaldığı cezaevi, bakımsızlık nedeniyle adeta harabeye döndü.

Çarlık Rusyası döneminde cezaevi olarak kullanılan ve birtakım değişiklikler yapıldıktan sonra 1918'den itibaren de cezaevi olarak kullanılmaya devam eden tarihi Kars Cezaevi'nin kapı ve pencereleri kimliği belirsiz kişilerce sökülürken, malzemeleri de kırılarak adeta talan edildi. Tarihi Çarlık Rusyası dönemine dayanan ve o dönem Çarlık yönetimine karşı olan kişilerin kaldığı, Stalin'in kayınpederinin de kaldığı eski cezaevi restore edilmeyi bekliyor.

Hafızpaşa Mahallesi'ndeki tarihi cezaevinin kimliği belirsiz kişilerin mekanı olduğunu ifade eden mahalle sakinleri, "Esrarcılar, eroinciler, tinerciler hep burada, hırsızlık başını almış gidiyor. Çatıları, demir kapıları, pencereleri, rögar kapağına kadar götürdüler" dedi.

Tarihi cezaevine sahip çıkılması gerektiğini dile getiren bir vatandaş, "Buralar her şey olur. Yurt olur, yurt olarak çok güzel yer, etrafı çevrili. Ne yaparsan yap burada her şey olur. Bakım yok burada, adam kapısını, penceresini söküp götürüyorlar. Buralara bakım yok, ölmüş burası" diye konuştu.

Yeni cezaevi yapıldıktan sonra boşaltılan tarihi cezaevi içler acısı bir durumda bulunuyor.

(Işık Çapanoğlu/İHA)

Kaynak: İHA