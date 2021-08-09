St. Johnstone Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? St. Johnstone GS maçı ne zaman? St. Johnstone Galatasaray rövanş maçı hangi gün?

Şampiyonlar Ligi ön eleme 2. turunda PSV'ye elenen ve UEFA Avrupa Ligi'ne 3. Eleme turundan katılan temsilcimiz Galatasaray ile St. Johnstone'un karşı karşıya geleceği mücadele futbol severler tarafından merak edilmekte. Peki, Evinde St. Johnstone ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın rövanş maçı hangi gün? St. Johnstone Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? St. Johnstone GS maçı ne zaman? St. Johnstone Galatasaray muhtemel 11'ler!

Evinde St. Johnstone ile 1-1 berabere kalan temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edebilmek için St. Johnstone ile çok önemli mücadeleye çıkacak. Futbol severlerin yoğun ilgi gösterdiği St. Johnstone ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği mücadele hakkında internette en çok "St. Johnstone ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın rövanş maçı hangi gün? St. Johnstone Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? St. Johnstone GS maçı ne zaman? St. Johnstone Galatasaray muhtemel 11'ler!" gibi soru ve konuların cevapları aratılmakta. İşte detaylar...

ST. JOHNSTONE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

St. Johnstone ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu mücadelesi 12 Ağustos 2021 Çarşamba günü Türkiye saati ile 21:00'den itibaren İskoçya'nın Perth şehrinde yer alan McDiarmid Stadyumunda oynanacak ve Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.

MUSLERA NEDEN YOK?

St. Johnstone ile 1-1 biten mücadelede penaltıya sebep olan ve kırmızı kart gören kaleci Fernando Muslera maçta forma giyemeyecek.

ST. JOHNSTONE - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER!

St. Johnstone: Clark, Mccart, Kerr, Gordon, Wotherspoon, Bryson, Mıddleton, Mccann, Rooney, Booth, Kane

Galatasaray: Fatih Öztürk, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Diagne, Mostafa.

GALATASARAY TURU GEÇERSE KİMİNLE EŞLEŞECEK?

Galatasaray, turu geçmesi halinde play-off'ta Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, elenmesi durumunda ise Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle eşleşecek.

GALATASARAY'IN MAÇ PROGRAMI!

Aslan, 11 Ağustos Çarşamba günü saat 08.25'te İskoçya'nın Edinburgh kentine uçacak.

Müsabakadan bir gün önce her iki takımın da antrenmanı ve basın toplantısı olacak.

Galatasaray, karşılaşma öncesindeki son idmanını yerel saatle 18.30'da maçın oynanacağı McDiarmid Park'ta yerel saatle 18.30'da (TSİ 20.30) ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.

Teknik direktör Fatih Terim ve ona eşlik edecek bir oyuncu ise yerel saatle 18.00'de (TSİ 20.00) McDiarmid Park'ta yer alan medya merkezinde düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

Galatasaray ile St. Johnstone arasındaki müsabaka, 12 Ağustos Perşembe günü yerel saatle 19.00'da (TSİ 21.00) McDiarmid Park'ta gerçekleşecek.