Ssm yetişkin eğitimleri Prof. Dr. Uğur tanyeli ile devam ediyor...

06.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:21

Popüler kültür mecralarında genellikle olumsuz bir yargıyla anılan ancak çağın mimarisinin önceki yıllarda rastlanmayan düzeyde bir yaratıcılık ve çeşitlilik içerdiği gerçeğini gözardı eden 20. yüzyılın mimari üretimine odaklanacak eğitimlerde, atılım çağının mimari üretimini zengin bir görsel seçki eşliğinde tanıtacak ve tartışmaya açılacak.

10 Mart'tan itibaren ay sonuna kadar her salı saat 11.00 – 13.00 arasında düzenlenecek eğitimlere katılım ücretli olacak.

Prof. Dr. Uğur Tanyeli Hakkında

1952'de Ankara'da doğan Prof. Dr. Abdullah Uğur Tanyeli 1976'da, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl bu kurumda asistanlık görevine başladı. 1982-1991'de İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde görev aldı. 1990-1991'de Michigan Üniversitesi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Araştırmaları Merkezi'nde konuk öğretim üyesi olarak bulundu.1991-1998'de Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde görev yaptı. Haziran 1998'de Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne profesör olarak atandı. Ağustos 2011'de girdiği Mardin Artuklu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde Şubat 2015'e kadar kurucu dekan olarak çalıştı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı (2015-2016) ve Dekan Vekilliği (2016-2018) bulunmaktadır. Prof. Dr. Uğur Tanyeli Şehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü kadrosunda yer almaktadır. 1990'dan beri Arredamento Mimarlık dergisinin yayın koordinatörlüğünü yapmaktadır. 1992'den bu yana yirminin üzerinde kitap yazmış olan Tanyeli, elli civarında kitaba ise içerisine bölüm yazarak katkı sağlamıştır. Bunun yanı sıra birçok ulusal ve uluslararası hakemli dergide makaleleri yayımlanmış ve aynı nitelikteki birçok sempozyuma katılmıştır. Ayrıca, 1994 senesinde TMMOB Mimarlar Odası tarafından "Mesleğe Katkı Ödülü"ne layık bulunmuştur.

Kaynak: Bültenler