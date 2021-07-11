Son dakika haberi: SREBRENİTSA - Srebrenitsa soykırımının 26. yıl dönümü - Cenazelerin defnedilmesi

Son dakika haber... Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan soykırımın 19 kurbanı için toplu cenaze töreni düzenlendi.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan soykırımın 19 kurbanı için toplu cenaze töreni düzenlendi.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve Sırp güçler tarafından en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın, kimlik tespiti yapılan 19 kurbanı, Potoçari Anıt Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zlatan Kapic