Son dakika haberi: SREBRENİTSA - Srebrenitsa soykırımının 26. yıl dönümü - Cenazelerin defnedilmesi
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Son dakika haberi: SREBRENİTSA - Srebrenitsa soykırımının 26. yıl dönümü - Cenazelerin defnedilmesi

Anadolu Ajansı / Zlatan Kapic - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan soykırımın 19 kurbanı için toplu cenaze töreni düzenlendi.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan soykırımın 19 kurbanı için toplu cenaze töreni düzenlendi.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve Sırp güçler tarafından en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın, kimlik tespiti yapılan 19 kurbanı, Potoçari Anıt Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Son dakika haberi: SREBRENİTSA - Srebrenitsa soykırımının 26. yıl dönümü - Cenazelerin defnedilmesi
Son dakika haberi: SREBRENİTSA - Srebrenitsa soykırımının 26. yıl dönümü - Cenazelerin defnedilmesi
Son dakika haberi: SREBRENİTSA - Srebrenitsa soykırımının 26. yıl dönümü - Cenazelerin defnedilmesi
Son dakika haberi: SREBRENİTSA - Srebrenitsa soykırımının 26. yıl dönümü - Cenazelerin defnedilmesi
Son dakika haberi: SREBRENİTSA - Srebrenitsa soykırımının 26. yıl dönümü - Cenazelerin defnedilmesi
Son dakika haberi: SREBRENİTSA - Srebrenitsa soykırımının 26. yıl dönümü - Cenazelerin defnedilmesi
Son dakika haberi: SREBRENİTSA - Srebrenitsa soykırımının 26. yıl dönümü - Cenazelerin defnedilmesi
Son dakika haberi: SREBRENİTSA - Srebrenitsa soykırımının 26. yıl dönümü - Cenazelerin defnedilmesi
Son dakika haberi: SREBRENİTSA - Srebrenitsa soykırımının 26. yıl dönümü - Cenazelerin defnedilmesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zlatan Kapic

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 26. yılı anma törenine video mesaj gönderdi Açıklaması
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 26. yılı anma törenine video mesaj gönderdi Açıklaması
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Son dakika haberi: SREBRENİTSA - Srebrenitsa soykırımının 26. yıl dönümü - Cenazelerin defnedilmesi - Haberler
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