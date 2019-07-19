Hollanda Yüksek Mahkemesi, ülkesini Srebrenitsa katliamından kısmen suçlu buldu

Hollanda Yüksek Mahkeme, ülkenin 1995'te Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kasabasında Sırp güçlerince katledilen yaklaşık 8 bin kişiden 350'sinin ölümünde kısmen sorumluluğu olduğuna yönelik alt mahkeme kararını onadı.

Hollanda Yüksek Mahkemesi, Hollanda hükümetini Birleşmiş Milletler'a ait bir askeri üsten çıkarılan ve Sırp kuvvetleri tarafından Srebrenitsa'da katledilen Bosnalı 350 Müslüman erkekle ilgili kararını verdi.

Mahkeme, "Hollanda askerleri 350 kişiyi hukuksuz bir şekilde tahliye ederek katliamdan kaçma şanslarını ellerinden almıştır" dedi.

350 KİŞİNİN TESLİM EDİLMESİ YANLIŞ BULUNDU

Kararda, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen güvenli bölgede görev yapan askerlerin, öldürülme riskleri olmasına karşın, bu kişileri Bosnalı Sırp komutan Ratko Mladic'e bağlı birliklere teslim etmelerinin yanlış olduğu vurgulandı.

YÜZDE 10 ORANINDA SORUMLU

Ancak Mahkemeye göre, Hollanda askerleri katliamdan sadece "yüzde 10" oranında sorumlu.

SREBRENİTSA KATLİAMI NEDİR?

Savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri, 11 Temmuz 1995 günü Srebrenitsa'yı ele geçirdi. Şehirde yaşayan siviller, BM bünyesinde bölgede görev yapan Hollandalı askerlere sığınarak hayatta kalmayı umsa da Hollandalı askerler onları Sırp güçlerine teslim etti.

Savaştan sonra yargılanarak aralarında Srebrenitsa soykırımının da bulunduğu birçok savaş suçundan müebbet hapse mahkum edilen Mladic'in 11 Temmuz 1995 günü söyledikleri, adeta birkaç gün içinde olacakların da habercisiydi. Sırp bayramı arifesinde şehri Sırp milletine armağan ettiklerini söyleyen Mladic, "Nihayet bu topraklarda Türklerden (bölge Müslümanları için kullanılan ifade) intikam alma zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Nihayetinde sadece birkaç gün içinde en az 8 bin 372 Boşnak sivil katledildi, çok sayıda kadın ve çocuk evlerinden sürgün edildi.