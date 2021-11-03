Squid Game Oyunu Crab Game Steam'de İlgi Çekiyor

Squid Game oyunu Crab Game Steam'de hızla basamakları tırmanıyor. Indie oyun yapımcısı Dani'nin oyunu, büyük ilgi çekmeyi başardı.

2021'in en büyük olaylarından biri olan Squid Game çılgınlığı oyun dünyasında da etkisini göstermeye başladı. Önce Roblox'ta, ardından Minecraft'ta Squid Game temalı Oyunlar oynanmaya başlarken, ardından bir çok indie yapımcı da dizinin ekmeğini yemeye başladı. Yazımıza başlamadan oyunun yapımcısı Dani'nin mesajını iletelim: "BU OYUN KESİNLİKLE SQUID GAME İLE ALAKALI DEĞİL!"

Dani adıyla bilinen, Norveçli indie oyun yapımcısı ve YouTuber Daniel W. Sooman'ın içerikleri uzun süredir YouTube'da ilgi çekiyordu. DaniDev nickini de kullanan Dani, bu sefer attığı adımla kitlesini bir anda büyütmeyi ve oyununa büyük bir ilgi çekmeyi başardı. Daha önce 3 boyutlu Among Us, 1 Haftada Fall Guys parodisi gibi çeşitli projelerini YouTube üzerinden paylaşıp kitlesini eğlendiren Dani, Steam platformuna da fazla uzak değil. Daha önce Muck adlı hayatta kalma temalı, yine parodi ögeler içeren bir oyun yayımlayan Dani, ayrıca uzun süredir KARLSON projesi üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Tüm oyunlara mizahi yanını katan Dani, Crab Game'i de yine bir parodi oyun olarak piyasaya sunuyor.

Squid Game Video Oyunu Yolda Olabilir

"Bu oyun kesinlikle herhangi bir online pop kültürü Kore TV şovuna dayanmıyor, bu beni yasal olarak belaya sokar, bu yüzden kesinlikle bunu yapmıyoruz." Bu açıklama bizzat oyunun kendi Steam sayfasından alındı.

Netflix'in kendisine telif davası açmaması için oldukça komik ve absürt bir Steam mağaza sayfası tasarlamış olan Dani, oyunun tanıtım videosunda da bizleri güldürmeyi ihmal etmemiş. Oyunun büyük bir proje olmadığını tekrar hatırlatalım, Crab Game, YouTuber Dani'nin oldukça eğlenceli bir parodi oyunu. Yani bu oyun resmi bir yapım değil, ancak son zamanlarda arkadaşlarımızla oynarken en çok eğlendiğimiz oyun olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Oyunun 14 binden fazla incelemenin %92'sinden olumlu eleştiri alması da, Dani'nin amacına ne kadar ulaştığını gösteriyor. Oyun tasarlama sürecini sıkıcı ve ciddi bir süreçten çıkarıp, eğlenceli ve herkes tarafından erişilebilir hale getirmiş olan Dani, indie dünyasına büyük bir katkı yapıyor.

Squid Game Oyunu Crab Game Nasıl Yapıldı?

Her oyun tasarım macerasını YouTube hesabında paylaşan Dani, bu oyunu yaparken hangi süreçlerden geçtiğini kısaca bize aşağıdaki videoyla anlatmış. Fazla detaya girerek izleyicileri sıkmayan YouTuber, kendine has mizahıyla bizleri kendine hayran bırakıyor:

Crab Game Nasıl İndirilir?