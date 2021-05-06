Sputnik V aşısının etkinliğini açıkladılar: Yüzde 91. 6 koruyor
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Sputnik V aşısının etkinliğini açıkladılar: Yüzde 91. 6 koruyor

Haberler.com / Haber Editör - Haberler | Sağlık

Türk Toraks Derneği, Türkiye'de de acil kullanık onayı verilen Sputnik V aşısının etkinlik oranıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Dernek, 20 bin gönüllü üzerinde yapılan araştırma sonucunda aşının etkinlik oranının yüzde 91. 6 çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye geleceğini duyurduğu Sputnik V aşısıyla ilgili yeni araştırma yapıldı.

Bakan Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, önümüzdeki 6 ay içerisinde 50 milyon doz Sputnik V aşısının Türkiye'ye geleceğini ve ilk sevkiyatın Mayıs ayında yapılacağını bildirmişti.

"YAN ETKİ GÖZLENMEDİ"

Türkiye'de gözler Sputnik V aşısının geleceği tarihe çevrilirken, Türk Toraks Derneği'nden aşının etkinlik oranına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, "Yaklaşık 20 bin gönüllü üzerinde yapılan araştımalar neticesinde aşının etkinliğinin yüzde 91.6 olduğu ve önemli bir yan etkisinin olmadığı gözlenmiştir" denildi.

KOLAY SAKLANMASI NEDENİYLE İLGİ ÇEKİYOR

Türk Toraks Derneği'nden yapılan açıklamada DSÖ ve EMA tarafından henüz onaylanmayan Sputnik V aşısının 60 kadar ülkede ruhsatlandırıldığı ya da acil kullanım izni aldığı belirtilirken, "Aşı, ucuz ve etkili olması, saklanması ve taşınmasının kolay olması nedeniyle ilgi çekmektedir" detayına yer verildi.

Sputnik V aşısının etkinliğini açıkladılar: Yüzde 91. 6 koruyor
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