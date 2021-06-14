Sputnik V aşısı ne zaman gelecek? Sputnik V aşısı hangi ülkenin?

Sputnik V aşısı hakkında araştırmalar devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Rusya'nın ürettiği Sputnik V aşısının yakın bir zamanda Türkiye'ye de geleceğini açıkladıktan sonra bugün anlaşmalar detaylandı. Sputnik V aşısı ne zaman gelecek? Sputnik V aşısı hangi ülkenin? Sputnik V aşısı inaktif mi? sorularının yanıtları da merak edildi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Viscoran İlaç, Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaştı. Sputnik V aşısı ne zaman gelecek? Sputnik V aşısı hangi ülkenin? Sputnik V aşısı türü nedir? Rus aşısı Sputnik v inaktif mi? İşte tüm merak edilenler…

SPUTNİK V AŞISI HANGİ ÜLKENİN?

Rus aşısı olan Sputnik V ya da resmî kayıt adıyla Gam-COVID-Vac, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen COVID-19 aşısı adayıdır. Aşı adayı, Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Ağustos 2020'de duyuruldu. Soğuk Savaş dönemindeki uzay rekabetine atfen isimlendirilen aşı COVID-19'a karşı tescil edilen ilk aşıdır. 8 Ağustos 2020 itibarıyla, Gam-KOVİD-Vak aşı adayı hakkında güvenilir bilimsel bir rapor yayımlanmamıştır. Rus yetkililere göre iki aydan kısa bir süre insan deneklerde test edilen aşıyı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin duyurdu ve 20'den fazla ülkeden milyarlarca talep olduğu belirtildi.

Uluslararası bilim çevreleri, Gam-KOVİD-Vak aşısına dair klinik testlerin yayımlanmamış olmasından ötürü aşının Rusya'da tescillenmesine tepki gösterdi. Aşının 2020'de Faz III araştırmalarının başlanacağı duyurulmuştur.

Aşının 76 kişiyle yapılan faz I/II araştırmalarının sonuçları 4 Eylül 2020'de The Lancet dergisinde yayımlandı. Kabul edilebilir bir güvenlik profili bildiren çalışmada, aşının uygulandığı grupta SARS-CoV-2 enfeksiyonu geçirmiş hastalarla karşılaştırılabilecek antikor üretimi ve bunun yanı sıra T hücresi üretiminin gerçekleştiği tespit edildi. Aşının COVID-19'dan korumak için yeterli olup olmadığına dair çalışmalar gerekirken, çalışmada bunun 26 Ağustos 2020 tarihinde etik onayı verilen ve 40.000 kişinin dâhil olmasının planlandığı bir faz III çalışması ile yapılacağı ifade edildi.

Viscoran İlaç'tan yapılan yazılı açıklamada, "Viscoran İlaç, ürünün yerelleştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmüştür ve Türkiye'nin düzenleyici kurumlarından aşı iznini alır almaz Sputnik V'nin Rusya'dan tedarikine hemen başlayabilecektir. Şirket ayrıca önümüzdeki aylarda, ülkedeki çeşitli tesislerde üretime başlamayı hedeflemektedir. Viscoran İlaç, RDIF ile olan sözleşmesinin bir parçası olarak, sektöründe lider diğer yerel farmasötik üreticileri ile ortaklık tesis etme konusuna destek sağlamaktadır. Teknoloji transferi şu anda CinnaGen İlaç şirketi ile sonuçlandırma aşamasındayken, genel kapasitenin artırılması için diğer iki üretim tesisi ile görüşmeler halen sürmektedir" denildi.

ETKİNLİĞİ YÜZDE 97,6 OLARAK AÇIKLANDI

Toplamda 3 milyardan fazla nüfusa sahip 61 ülkede tescil edildiği belirtilen Sputnik V aşısı ile 5 Aralık 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında Rusya'da her iki doz ile aşılanmış olanlar arasında yapılan araştırmadan elde edilen etkinlik oranının yüzde 97,6 olduğunun vurgulandığı açıklamada "Aşı, kanıtlanmış ve kapsamlı şekilde incelenmiş insan adenoviral vektörlerine dayanmaktadır ve aşılama sürecinde iki doz için iki farklı vektör kullanılmaktadır; böylece, her iki doz için de aynı uygulama mekanizmasını kullanan aşılardan daha uzun süre bağışıklık sağlamaktadır ifadelerine yer verildi.

DMITRIEV: BU ORTAKLIKLAR SAYESİNDE 60'TAN FAZLA ÜLKEYE ULAŞILDI

RDIF CEO'su Kirill Dimitriev'in görüşlerine de yer verilen açıklamada, "Viscoran İlaç ile yapılan anlaşma, üretim kapasitemizi artırmayı ve Sputnik V tedarikini küresel olarak kolaylaştırmayı sağlıyor. Birçok Asya, Latin Amerika, Avrupa ve BDT ülkesinde önde gelen ilaç üreticileriyle anlaşmalara vardık ve bu ortaklıklar sayesinde güvenli ve etkili Rus aşısı 60'tan fazla ülkede insanlara sunulmuş olacak" ifadeleri dikkat çekti.Viscoran İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran ise, "Üretim sözleşmeleri, lisanslama süreçleri, depolama ve dağıtım konularına ek olarak, ürün üzerinde bazı klinik çalışmaların yürütülmesi de Sputnik V aşısı için Rusya ile işbirliğimizin bir parçasıdır. Bu konudaki çalışmalarımız da çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Uluslararası camiada konu olan bu kadar değerli bir ürüne katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

RUS AŞISI SPUTNIK V İNAKTİF Mİ MRNM MI?

Sputnik V aşısı, şu an ülkemizde kullanılan Pfizer/BioNTech ve CoronaVac aşılarından farklı olarak viral vektör bir aşı.



Hürriyet'e açıklama yapan İsmail Balık, Covid-19 gibi viral etkenler nedeniyle ortaya çıkan enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde canlı-attenue (hastalık yapıcılığı zayıflatışmış) aşılar, inaktive-ölü aşılar, alt ünite aşıları, DNA/RNA aşıları ve Sputnik V gibi sentetik vektör aşılar kullanıldığını söylüyor ve aşılarla ilgili şu detayları paylaşıyor:

"İnaktif aşılar, mikroorganizmanın tamamının çeşitli yöntemlerle öldürülerek kişiye verilmesi sonucu immünite sağlar. İnaktif aşılama geleneksel bir yöntem olup diğer yöntemlerle kıyaslandığında üretilmeleri daha zor ve zaman alıcı olmakla birlikte güvenilirdir. 2-8 derecede saklanabilir."

"Viral genom (DNA/RNA) aşıları, kas hücreleri içerisine verilen virüse ait genetik materyalin insan hücreleri tarafından kodlanması sonucunda oluşan, proteinlere karşı gelişen immün yanıtla bağışıklık sağlarlar. Bu aşıların en büyük dezavantajı saklama koşullarının güç olmasıdır."

"Viral vektör aşı teknolojisi yeni aşı teknolojilerindendir. Sputnik V aşısı ise Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 antijenlerinin adenovirüs üzerine eklenmesi sonucu üretilir. Burada vektör olan adenovirüs güçsüzleştirildiğinden insanlarda hastalık yapmazlar."

SPUTNİK V NE ZAMAN GELECEK?

Rus aşısı Sputnik V2nin ilk sevkiyatını taşıyan uçak, Ankara'ya iniş yaptı.

Alman ve Çin aşısının ardından Türkiye'de uygulanacak üçüncü koronavirüs aşısı da ülkeye geldi. Rus menşeli Sputnik V aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran sonuna kadar 30 milyon dozun teslim edileceğini duyurmuştu.

Rus menşeli Sputnik V koronavirüs aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na indi. Sputnik V böylece Çin ve Alman'ın ardından Türkiye'de uygulanacak üçüncü aşı olacak.