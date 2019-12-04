Sprey boya ile boyanan kutup ayısının yaşamı tehlikede
Haberler » Güncel » Sprey boya ile boyanan kutup ayısının yaşamı tehlikede - Haber

Sprey boya ile boyanan kutup ayısının yaşamı tehlikede

Sprey boya ile boyanan kutup ayısının yaşamı tehlikedeRusya, (DHA)- Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir kutup ayısının üzerine sprey boya ile 'T-34' yazıldı, uzmanlar kutup ayısının avlanırken kamuflaj özelliğini kullanamayacağını, bu nedenle hayatının tehlikede olacağını belirttiler.

04.12.2019 13:11 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:12
Sprey boya ile boyanan kutup ayısının yaşamı tehlikede

Sprey boya ile boyanan kutup ayısının yaşamı tehlikede

, ()- Rusya'nın bölgesinde bir kutup ayısının üzerine sprey boya ile 'T-34' yazıldı, uzmanlar kutup ayısının avlanırken kamuflaj özelliğini kullanamayacağını, bu nedenle hayatının tehlikede olacağını belirttiler.

Sibirya'da beslenmek için yerleşim yerine inen bir kutup ayısının üzerine, kimliği bilinmeyen kişiler tarafından silinemeyen siyah sprey boyayla Rus yapımı tankın adı olan 'T-34' yazıldı. Uzmanlar kutup ayısının avlanmak için beyaz postunu kutupların karla kaplı örtüsüne uyum sağlamak için kamuflaj olarak kullandığını belirttiler. Siyah sprey boyayla boyanan kutup ayısının kamuflaj özelliğini kullanamayacağını ve dolayısıyla hayatının tehlikede olacağını ifade ettiler.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından Ağustos ayında yayınlanan raporda iklim değişikliğinden doğal ortamlarında yiyecek bulamayan kutup ayılarının son yıllarda beslenmek için yerleşim yerlerine indikleri tespit edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Sprey boya ile boyanan kutup ayısının yaşamı tehlikede
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Haber

Son Dakika Haberleri
14:20 Yaralı askerin arkasından gözyaşı döken köpek duygulandırdı - Haber
14:20 Kadıköy'de evdeki hırsızlık anları kamerada - Haber
14:20 İzmir evde çıkan yangında anne- oğul öldü - Haber
14:20 Sakarya Emniyeti'nden özel öğrencilere oyun odası - Haber
14:20 DÜZELTME"Yatırımcılardan turizm altyapısına katkı" başlıklı haberimizin 8. paragrafında yer alan "2... - Haber
13:45 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Ya başka ülkeden bahsediyorlar ya da milletin aklıyla dalga geçiyorlar - Haber
13:23 Karamollaoğlu, açlık sınırı üzerinden hesap yapıp asgari ücret için rakam teklifinde bulundu - Haber
13:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı - Haber
12:40 Öğretim görevlisi koca, gece yarısı evin dışına çağırdığı eşini bıçaklayarak öldürdü - Haber
12:22 Nükleer müzakerede ABD'ye verilen süre dolarken Kuzey Kore lideri at üstünde Kutsal Dağa çıktı - Haber
12:01 Son seçim anketinden çıkan sonuç, iki liderin yüzünü güldürecek
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
11:22 1 yaşındaki çocuğun yanında sigara içip video çekilmesi ihbar kabul edildi: 6 kişi gözaltında
10:16 Araştırmacı Yazar Hiçyılmaz: Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı