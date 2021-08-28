SPORUN KALBİ BOZÜYÜK'TE ATTI 28 2021, 17: 33

SPORUN KALBİ BOZÜYÜK'TE ATTI30 AĞUSTOS ZAFER KUPASINDA İLÇEMİZİ TEMSİL EDECEK SPORCULAR YOLA ÇIKIYORBozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen Plaj Voleybolu ve Sokak Basketbolu branşlarını kapsayan 4 Eylül Kurtuluş Günü Spor Etkinlikleri sona erdi.

SPORUN KALBİ BOZÜYÜK'TE ATTI

30 AĞUSTOS ZAFER KUPASINDA İLÇEMİZİ TEMSİL EDECEK SPORCULAR YOLA ÇIKIYOR

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen Plaj Voleybolu ve Sokak Basketbolu branşlarını kapsayan 4 Eylül Kurtuluş Günü Spor Etkinlikleri sona erdi.

4 Eylül Spor Tesislerinde düzenlenen turnuvalarda, 4 gün boyunca aralıksız spor heyecanı yaşanırken, final maçlarının ardından; Plaj Voleybolu kategorisinde küçük kızlarda Yıldızlar, Büyük Kızlarda Ralli; Büyük Erkeklerde Last Dance takımları birinci oldu. Sokak Basketbolunda ise Kızlarda Sarı Takım, Yıldız Erkeklerde Kırmızı Takım, Genç Erkeklerde Meya ve Büyük Erkeklerde Jiby's Burger şampiyon olmayı başardı.

Turnuvanın düzenlendiği alanda kıyasıya geçen maçlar devam ederken, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu; Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupasında ilçeyi temsil edecek sporcuların aileleri ile görüştü. İzmir Dikili'de oynanacak turnuvada mücadele edecek olan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcularına başarılar dileyen Başkan yardımcısı çocukların her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

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SPORUN KALBİ BOZÜYÜK'TE ATTI

30 AĞUSTOS ZAFER KUPASINDA İLÇEMİZİ TEMSİL EDECEK SPORCULAR YOLA ÇIKIYOR

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen Plaj Voleybolu ve Sokak Basketbolu branşlarını kapsayan 4 Eylül Kurtuluş Günü Spor Etkinlikleri sona erdi.

4 Eylül Spor Tesislerinde düzenlenen turnuvalarda, 4 gün boyunca aralıksız spor heyecanı yaşanırken, final maçlarının ardından; Plaj Voleybolu kategorisinde küçük kızlarda Yıldızlar, Büyük Kızlarda Ralli; Büyük Erkeklerde Last Dance takımları birinci oldu. Sokak Basketbolunda ise Kızlarda Sarı Takım, Yıldız Erkeklerde Kırmızı Takım, Genç Erkeklerde Meya ve Büyük Erkeklerde Jiby's Burger şampiyon olmayı başardı.

Turnuvanın düzenlendiği alanda kıyasıya geçen maçlar devam ederken, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu; Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupasında ilçeyi temsil edecek sporcuların aileleri ile görüştü. İzmir Dikili'de oynanacak turnuvada mücadele edecek olan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcularına başarılar dileyen Başkan yardımcısı çocukların her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Kaynak: Habermetre