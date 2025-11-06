Haberler

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nun kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Müsabakalar 2, 3 ve 4 Aralık'ta tek maç usulüyle oynanacak. Süper Lig'den 10 takımın yer aldığı turda, amatör takımlarla birlikte toplamda birçok kulüp mücadele edecek.

ZİRAAT Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu 1'inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF yetkililerinin yanı sıra kulüp temsilcileri katıldı.

Türkiye Kupası'nda 4'üncü Eleme Turu müsabakaları, tek maç usulüne göre 2, 3 ve 4 Aralık'ta oynanacak. Tur atlayan takımlar, kupada grup etabına adını yazdıracak. Kupanın dördüncü turunda Süper Lig'den 10 takım yer aldı. Ayrıca Trabzon spor, Fatih Karagümrük, Göztepe, Eyüp spor ve Kocaeli spor kupa mücadelesine bu turdan başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu 1'inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kura çekimi öncesinde yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın ülkemizin en değerli markalarından birini olduğunu söyledi. Grup etabı öncesinde son eleme turunun oynanacağını hatırlatan Otyakmaz, "Bu tura kadar Bölgesel Amatör Lig'den, Süper Lig'e kadar tüm kulüplerimiz, sporseverleri ülkemizin dört bir yanındaki futbol iklimine, coşkusuna ve heyecanına ortak etti. Ülkemizin en değerli markalarından Türkiye Kupası'na renk katan tüm takımlarımıza, yönetimlerine ve taraftarlarına şükranlarımızı sunuyorum. Amatör ruhla sonuna kadar mücadelenin en güzel örneklerinden biri gösteren, futbolun sürprizlere açık olduğunu kanıtlayan ve 4. tura yükselen BAL ekibi Kahta 02 kulübümüzü de tebrik ediyorum. Futbol, ülkemizin ortak değeri. 7'den 77'de herkesin sevgilisi. Bu değeri yerel ve uluslararası alanda daha güçlü ve rekabetçi hale getirmek istiyoruz. Çıtayı çok daha yükseğe çıkarabilir, Türk futbolunu sürdürülebilir bir başarı çizgisine taşıyabiliriz. Milyonlarca dolara ulaşan dünya spor endüstrisinden daha fazla pay alabilmemiz ancak böyle mümkün olacaktır. Neredeyse ligimizle yaşıt ve en önemli organizasyonlarımızdan Ziraat Türkiye Kupası, futbolumuzun en önemli markalarından biri. Markamızın çok daha güçlendirmek ve uluslararası alanda da izlenirliğini arttırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası'nda 4'üncü Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde:

Ankara Keçiörengücü - Kayserispor

Yalova FK 77 Spor Kulübü - Gaziantep FK

Boluspor - Kahta 02

İstanbulspor - Sarıyer

Sivasspor - Aliağa FK

Muğlaspor - Bodrum FK

Çaykur Rizespor - Pendikspor

Muşspor - Konyaspor

Beyoğlu Yeni Çarşıspor - Göztepe

Çorum FK - Corendon Alanyspor

Eyüpspor - Çankayaspor

Fethiyespor - Bandırmaspor

Kahramanmaraşspor - Erzurumspor FK

Silifke Belediyespor - Antalyaspor

Sakaryaspor - Gençlerbirliği

Iğdır FK - Orduspor

Karacabey Belediyespor - Kocaelispor

Trabzonspor - Vanspor

Esenler Erokspor - Fatih Karagümrük

