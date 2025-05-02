Yiğit Poyraz adaya veda etti, Nagihan Karadere'den sert çıkış geldi

Survivor All Star'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yarışmanın güçlü isimlerinden Yiğit Poyraz, eleme düellosunda Volkan karşısında mağlup olarak adaya veda etti. Favori yarışmacılardan biri olarak gösterilen Poyraz'ın elenmesi hem yarışmacılar hem de izleyiciler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

ACUN ILICALI'YA SESLENDİ

Poyraz'ın vedası sosyal medyada geniş yankı bulurken, yakın çevresi ve hayranlarından duygusal ve sert tepkiler geldi. Özellikle Survivor'ın bir diğer iddialı ismi Nagihan Karadere'nin yaptığı paylaşım gündeme damga vurdu. Karadere, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden Acun Ilıcalı'yı etiketleyerek yaptığı açıklamada, Poyraz'ın yarışmaya geri dönmesi gerektiğini savundu. Tepkisini sert sözlerle dile getiren Karadere, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Net olarak söylemek isterim ki Poyraz Survivor'a geri dönmeli! Kumpas, kalleşlik, Bizans oyunları ne ararsan var! Pembe dizi mi izliyoruz, Survivor mı? Hakkaniyetli bir eleme olmadığı ortada… Halkımız bu oyunu bozar! Sizi gidi 'tırrekler' sizi."

"KİMSENİN LAFINA GÜVENMEMEK GEREK"

Yiğit Poyraz, veda konuşmasında "Odağımı ekstra dağıtacak manüpülasyonlar mı desem aslında niyet de okumak istemiyorum ama... Günün sonunda kim ne derse desin kimseyi dinlememek gerekiyor. Çıkıp kendi işini yapmak gerekiyor. Kimsenin laflarına güvenmemek gerekiyor demek ki burada. Ben biraz saf bir insanım. Volkan abi ile birkaç konuşmamız olmuştu, ben de ona güvenmiştim açıkçası. Yani doğru kelimeleri seçmekte zorlanıyorum kırmak da istemiyorum kimseyi" dedi. Poyraz, sözlerini "Sadece şunu söyleyeyim kimseye güvenmeyeceksin bu dünyada, saf olmayacaksın. Ben bu saflığımın ve güvenimin tokadını çok yedim daha önce. Akıllanmıyorum demek ki karşımdakini de kendim gibi görüyorum. Saflığımın tokadını yedim. Bahane değil ne olursa olsun çıkıp oynayacaksın oynayamadım" diye noktaladı.