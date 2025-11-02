Kayserispor ve Kasımpaşa 11. Haftada Beraberlik Arıyor
Trendyol Süper Lig 11. haftasında Kayserispor, evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Maçın 20. dakikasında her iki takımda birer gol atarak skoru 1-1'de eşitledi. Taraftarlar, maçtaki mücadeleye yoğun ilgi gösterirken, iki takım da galibiyet için sonuna kadar savaşmayı hedefliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel