Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 0 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor, Antalyaspor'u konuk ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Kerem Demirbay'ın sol kanattan yaptığı ortada, Halil Akbunar penaltı noktası sağından vurdu ancak kaleci Abdullah Yiğiter meşin yuvarlağı çıkardı.

10. dakikada sol kanattan Yalçın Kayan'ın yaptığı ortada, arka direkte Halil Akbunar'ın kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

17. dakikada Serdar Gürler'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mame Thiam'ın vuruşunda kaleci Abdullah Yiğiter topu çeldi. Dönen topu altıpas içinde önünde bulan Halil Akbunar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

25. dakikada Legowski'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Abdullah Yiğiter meşin yuvarlağı kurtardı.

37. dakikada soldan Safuri'nin kullandığı kornerde altıpas üzerinde iyi yükselen van de Streek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Mücahid Adem Çelebi

Eyüpspor: Marcos Felipe, Lucas Calegari, Robin Yalçın, Nihad Mujakic, Umut Meraş, Kerem Demirbay, Mateusz Legowski, Halil Akbunar, Yalçın Kayan, Serdar Gürler, Mame Thiam

Yedekler: Jankat Yılmaz, Emir Ortakaya, Emre Akbaba, Talha Ülvan, Umut Bozok, Taşkın İlter, Taras Stepanenko, Prince Ampem, Denis Draguş, Svit Seşlar

Teknik Direktör: Orhan Ak

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Lautaro Giannetti, Jesper Ceesay, Georgiy Dzhikiya, Samet Karakoç, Dario Saric, Abdülkadir Ömür, Ramzi Safuri, Sander van de Streek, Yohan Boli

Yedekler: Kağan Arıcan, Kenneth Paal, Hüseyin Türkmen, Soner Dikmen, Tomas Cvancara, Samuel Ballet, Nikola Storm, Veysel Sarı, Kerem Kayaarası, Poyraz Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Erol Bulut

Sarı kart: Georgiy Dzhikiya (Antalyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
