Sivasspor, Manisa FK Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü Manisa FK'yı konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı duran topla tamamladı.

Sivasspor, Manisa FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - SİVAS