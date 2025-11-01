Haberler

Samsunspor, Konyaspor'u Yenerek Zirve Yarışında Kalmak İstiyor

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de 10 haftada 17 puan toplayan Samsunspor, Konyaspor'u deplasmanda yenerek üst sıralardaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor. Maç, yarın saat 14.30'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

SAMSUN (İHA) – Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, kendisinden üst basamaklarda bulunan 4 takımın birbiriyle mücadele edeceği haftada Konyaspor'u deplasmanda yenerek zirve yarışından kopmak istemiyor.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de 10 haftada topladığı 17 puanla averajla 5. sırada yer alıyor. Bu hafta Galatasaray-Trabzon Spor, Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarını avantaja çevirmek isteyen Karadeniz temsilcisi, yarın karşılaşacağı Konyaspor'u deplasmanda yenerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

Kırmızı-beyazlıların yarın saat 14.30'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacağı Konyaspor müsabakasını Ali Şansalan, Versan Duran, Salih Demirel hakem üçlüsü yönetecek. Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Bedirhan Çetin, Frank Atoen, Olivier Ntcham, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly ve Ebrima Ceesay'ın forma giyme şansı bulunmuyor. Karadeniz temsilcisinin Konyaspor mücadelesine 4-3-3 dizilişi ile kalede Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Antoine Makoumbou, Emre Kılınç, Carlo Holse, Anthony Musaba ve Marius Mouandilmadji ilk 11'i çıkması bekleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

