Onur Can Korkmaz: 'Lig durumumuzu kabullenmiyorum'

Onur Can Korkmaz: 'Lig durumumuzu kabullenmiyorum'
Güncelleme:
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Onur Can Korkmaz, Çaykur Rizespor'a kaybettikleri maç sonrası ligdeki durumunu kabul etmediğini ve yeni bir çıkış arayacaklarını söyledi.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Onur Can Korkmaz, "Ben ligdeki durumumuzu kabullenmiyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Onur Can Korkmaz, "Genel olarak çıkış yapabileceğimiz bir maçtı. Buradan puan alıp dönmek istiyorduk. Özellikle ilk yarıda bulduğumuz fırsatlar vardı. Bu tarz maçlarda bulduğunuz fırsatları atmanız gerekiyor. Bunları kullanamadık. Duran toptan bir gol yedik. En azından ikinci yarı oyunu berabere bitirebilirdik. Bu fırsatı da kullanamadık. Ama ben ligdeki durumumuzu kabullenmiyorum. Haftaya yeni bir çıkış arayacağız. Bu bataklıktan takımımızı çıkaracağız" - RİZE

