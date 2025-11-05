Muğlaspor, Yenilenen Atatürk Stadyumu'nda Taraftarlarıyla Buluştu

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta oynanan Elazığ Spor maçında tribünleri yıkılıp yenilenen evi Muğla Atatürk Stadı'na tekrar kavuşan Muğlaspor'da Başkan Menaf Kıyanç teşekkür mesajı yayınladı. Bu sezon daha önce Bodrum ve Denizli'de iç saha maçlarına çıkıp 2'nci Lig'de yıllar sonra evinde taraftarıyla kavuşan yeşil-beyazlılarda Kıyanç, "Yenilenen yüzüyle Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynadığımız ilk karşılaşmada bizleri yalnız bırakmayan büyük Muğlaspor taraftarına, Muğla halkına, ilimizin değerli protokol üyelerine ve basın mensuplarına gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Kıyanç, "Uzun bir aradan sonra kendi evimize, Muğla'mızın simgesi olan Atatürk Stadyumu'na dönmenin mutluluğunu yaşadık. Bu özel günde tribünleri dolduran taraftarlarımızın coşkusu, kulübümüzün geleceğine olan inancımızı daha da güçlendirdi. Bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve kişilere, stadımızın yeniden futbol coşkusuyla buluşması için destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Muğla en güzelini ve en iyisini hak ediyor. Yeşil-beyaz sevdamızı şehrimizle birlikte büyütmeye, hep birlikte başarmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.