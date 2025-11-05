Haberler

Muğlaspor, Yenilenen Atatürk Stadyumu'nda Taraftarlarıyla Buluştu

Muğlaspor, Yenilenen Atatürk Stadyumu'nda Taraftarlarıyla Buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, yenilenen Muğla Atatürk Stadyumu'nde taraftarlarla buluşmanın mutluluğunu yaşadı ve teşekkür mesajı yayınladı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta oynanan Elazığ Spor maçında tribünleri yıkılıp yenilenen evi Muğla Atatürk Stadı'na tekrar kavuşan Muğlaspor'da Başkan Menaf Kıyanç teşekkür mesajı yayınladı. Bu sezon daha önce Bodrum ve Denizli'de iç saha maçlarına çıkıp 2'nci Lig'de yıllar sonra evinde taraftarıyla kavuşan yeşil-beyazlılarda Kıyanç, "Yenilenen yüzüyle Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynadığımız ilk karşılaşmada bizleri yalnız bırakmayan büyük Muğlaspor taraftarına, Muğla halkına, ilimizin değerli protokol üyelerine ve basın mensuplarına gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Kıyanç, "Uzun bir aradan sonra kendi evimize, Muğla'mızın simgesi olan Atatürk Stadyumu'na dönmenin mutluluğunu yaşadık. Bu özel günde tribünleri dolduran taraftarlarımızın coşkusu, kulübümüzün geleceğine olan inancımızı daha da güçlendirdi. Bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve kişilere, stadımızın yeniden futbol coşkusuyla buluşması için destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Muğla en güzelini ve en iyisini hak ediyor. Yeşil-beyaz sevdamızı şehrimizle birlikte büyütmeye, hep birlikte başarmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Bunu beklemiyordu! Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.