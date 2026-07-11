Ramazan Yılmaz, Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Milli sporcu Ramazan Yılmaz, Almanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı ve Gençler Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ramazan, organizasyonda 23 yaş altı erkekler omnium yarışını üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Ramazan Yılmaz, bu sonuçla Türkiye'ye 2023 yılından bu yana Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'ndaki ilk madalyasını kazandırdı.