MHP Milletvekili Ersoy: Kayserispor Havlu Atmayacak
Kayserispor'un Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği maç sonrası MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, takıma olan güvenin sürdüğünü ve Kayserispor'un başarılı bir şekilde mücadele ettiğini ifade etti.

Kayserispor'un sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği maç sonrası konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, " Kayserispor'un havlu atacağını düşünenler yanılıyor" dedi.

Süper Lig'in 11. Haftasında zorlu mücadelede Kayserispor sahasında Kasımpaşa'yı 81. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Maç sonrası açıklamalarda bulunan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor'un çok iyi işlerin altına imza attığını söyledi. Kayserispor'un havlu atacağını düşünnenlerin yanıldığını dile getiren Ersoy, "Kayserispor, başkanıyla, sportif direktörüyle, teknik direktörüyle, futbolcularıyla, idari personeliyle, malzemecisiyle ve top toplayıcı kardeşlerimizle bir bütün. Çok iyi işlerinde altına imza atılıyor. Şehirde bazı arkadaşlar heyecanla hareket edebiliyorlar. 'Bu Kayserispor'a ne oluyor?' diyebiliyorlar. Kayserispor bundan önce Galatasaray, Trabzonspor, Samsunspor ve Beşiktaş'a mağlup oldu. Mağlup olduğu takımlarda şu anda ilk 4'de. Dolayısıyla bizim rakibimiz olarak gözüken Konyaspor bugün Samsunspor'a yenildi. Biz deplasmanda Kocaelispor'la, Antalyaspor'la ve Başakşehir'le berabere kaldık. Ligdeki takımların hepsi iyi takım ama minimum maliyetle maksimum verim almaya çalışan bir Kayserispor var. Kulübümüzün 1 TL geliri yok. Temlikler var ve ödeniyor. Geçmişte yapılan hataların bedeli ödeniyor ve bir mücadele veriliyor. Futbolcu kardeşlerimiz ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Takımda bir istek, arzu var. Ancdak bazı arkadaşlar ısrarlar Kayserispor'un transferlerinin çok kötü olduğunu, Kayserispor'un kulüp olarak diz çökeceğini veya Kayserispor'un havlu atacağını düşünüyorlar. O arkadaşlar yanılıyorlar. Burada fedakarlık yapan bir başkan var. Bir yönetim kurulu üyeleri var. Bu işin sportif tarafıyla gece gündüz uğraşan insanlar var. Herkes emek veriyor" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
