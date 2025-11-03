Haberler

Kayserispor, Süper Lig'de İlk Kez 3 Gol Attı

Kayserispor, Süper Lig'de İlk Kez 3 Gol Attı
Kayserispor, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek bu sezon ilk kez bir maçta üç gol atmayı başardı. Takım, etkili hücum performansıyla taraftarını sevindirdi.

Kayserispor ; Süper Lig'de bu sezon oynadığı müsabakalarda ilk kez 3 gol birden attı.

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Kayserispor, bu sezon ilk kez bir maçta üç gol atmayı başardı. Sarı kırmızılı ekip; gol yollarındaki suskunluğunu bozarken, taraftarına da uzun süredir beklenen galibiyet sevincini yaşattı. Sezonun geride kalan bölümlerinde skor üretmekte zorlanan Kayserispor; Kasımpaşa karşısında etkili bir hücum performansı sergiledi. Yeni teknik direktörün dokunuşlarının sahaya yansıdığı mücadelede Kayserispor, hem hücumda hem de mücadele gücünde dikkat çekti.

Bu sonuçla sarı kırmızılılar, Süper Lig'de moral depolarken puan hanesine 3 puan yazdırarak nefes aldı. - KAYSERİ

