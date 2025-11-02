Kayserispor, Kasımpaşa'yı 3-2 Yenerek Sezonun İlk Galibiyetini Aldı

Kayserispor Yardımcı Antrenörü Igor Cagaji, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugünkü galibiyeti hak ettik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Kayserispor'un Teknik Direktörü Radomir Djalovic'in maç sonu kırmızı kart görmesi nedeniyle basın toplantısına yardımcı antrenör Igor Cagaji katıldı. Kasımpaşa karşısında galibiyeti hak ettiklerini söyleyen Cagaji, "Çok iyi ve kuvvetli bir kulübe karşı mücadele ettik. Sahaya enerjimizi koyduk, kalbimizle oynadık. Tabii ki oyunun bazı anlarında zorlandığımızı söyleyebilirim. Ancak netice olarak sezonun ilk galibiyetini aldık. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bugünkü galibiyeti hak ettik. Umut ediyorum ki bu galibiyet bize bir sonraki maçlarda moral olur. Bu havayı arkamıza alarak, devam edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ