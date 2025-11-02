Haberler

Kayserispor, Kasımpaşa'yı 3-2 Yenerek Sezonun İlk Galibiyetini Aldı

Kayserispor, Kasımpaşa'yı 3-2 Yenerek Sezonun İlk Galibiyetini Aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor'un yardımcı antrenörü Igor Cagaji, Kasımpaşa karşısında elde ettikleri 3-2'lik galibiyeti hak ettiklerini söyledi ve bu zaferin gelecek maçlara moral olmasını umduğunu ifade etti.

Kayserispor Yardımcı Antrenörü Igor Cagaji, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugünkü galibiyeti hak ettik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Kayserispor'un Teknik Direktörü Radomir Djalovic'in maç sonu kırmızı kart görmesi nedeniyle basın toplantısına yardımcı antrenör Igor Cagaji katıldı. Kasımpaşa karşısında galibiyeti hak ettiklerini söyleyen Cagaji, "Çok iyi ve kuvvetli bir kulübe karşı mücadele ettik. Sahaya enerjimizi koyduk, kalbimizle oynadık. Tabii ki oyunun bazı anlarında zorlandığımızı söyleyebilirim. Ancak netice olarak sezonun ilk galibiyetini aldık. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bugünkü galibiyeti hak ettik. Umut ediyorum ki bu galibiyet bize bir sonraki maçlarda moral olur. Bu havayı arkamıza alarak, devam edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Canlı anlatım! Yıllarca unutulmayacak bir derbi oynanıyor

Canlı anlatım: Yıllarca unutulmayacak bir derbi oynanıyor
Zor tuttular! Sergen Yalçın'ın çıldırdığı anlar

Sergen Yalçın'ın çıldırdığı anlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taner Taşkın'dan maç sonunda istifa sinyali: Bu akşam başkanla konuşacağım

Maç sonunda istifa sinyali: Bu akşam başkanla konuşacağım
Leyla ile Mecnun'un çekildiği ikonik ev satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Efsane dizideki ikonik ev satışta! İstenen rakam dudak uçuklattı
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti

Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti
Taner Taşkın'dan maç sonunda istifa sinyali: Bu akşam başkanla konuşacağım

Maç sonunda istifa sinyali: Bu akşam başkanla konuşacağım
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Ne yaptın sen Hakan Çalhanoğlu! Kullandığı korneri görenler inanamıyor

Milli yıldızımızın kullandığı korneri görenler inanamıyor
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar'ın cenazesinde büyük saygısızlık! Fotoğraf için yarışa girdiler

Yeşilçam jönünün cenazesinde büyük saygısızlık! Adeta yarışa girdiler
Süper Lig'de ilginç an: Takımını tribünde tek başına destekledi

Süper Lig'de ilginç an: Takımını tek başına destekledi
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.