Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 7. Hafta Sonuçları
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 7. hafta maçları tamamlandı. Toplamda 29 gol atılırken, haftanın dikkat çeken maçında Gaziosmanpaşa ve EsenMetal SK 5-5 berabere kaldı. 8. hafta heyecanı bu hafta devam edecek.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 7. hafta dün oynanan maçlar ile geride kaldı. 6 maç ile 7. hafta geride kalırken, toplam 29 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de 8. hafta heyecanı bu hafta oynanacak olan müsabakalar ile devam edecek. Süper Amatör Küme'de 7. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;
Talas Anayurt 0-4 Kayseri Atletikspor
Amarat Spor 2-4 Erciyes EsenMakina
Hacılar Erciyesspor 2-1 Başakpınarspor
Gaziosmanpaşa 5-5 EsenMetal SK
Argıncıkspor 0-0 Döğerspor
Kayseri Şekerspor 6-0 Döğergücü FK
Özvatan Gençlik 3-0 Yahyalıspor (Hükmen) - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel