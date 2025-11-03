Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 7. Hafta Sonuçları

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 7. hafta tamamlandı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 7. hafta dün oynanan maçlar ile geride kaldı. 6 maç ile 7. hafta geride kalırken, toplam 29 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de 8. hafta heyecanı bu hafta oynanacak olan müsabakalar ile devam edecek. Süper Amatör Küme'de 7. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Talas Anayurt 0-4 Kayseri Atletikspor

Amarat Spor 2-4 Erciyes EsenMakina

Hacılar Erciyesspor 2-1 Başakpınarspor

Gaziosmanpaşa 5-5 EsenMetal SK

Argıncıkspor 0-0 Döğerspor

Kayseri Şekerspor 6-0 Döğergücü FK

Özvatan Gençlik 3-0 Yahyalıspor (Hükmen) - KAYSERİ