Haberler

Kayseri Cimnastik Kulübü, Merinosspor'u 3-0 Yenerek Zirveye Yaklaştı

Kayseri Cimnastik Kulübü, Merinosspor'u 3-0 Yenerek Zirveye Yaklaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi 15. Grup'ta Kayseri Cimnastik Kulübü, kendi sahasında Merinosspor'u 3-0 mağlup ederek 3. sıraya yükseldi. Setleri 25-21, 25-20 ve 25-22 şeklinde kazanan Kayseri ekibi, önümüzdeki karşılaşmasında Elbistan Fedaspor ile mücadele edecek.

Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi 15. Grup ekiplerinden Kayseri Cimnastik Kulübü, kendi evinde ağırladığı Merinos Spor'u 3-0 yenerek zirve yolunda önemli bir galibiyete imza attı.

Kadınlar 2. Lig 15. Grup 7. hafta mücadelesinde Gevher Nesibe SporSalonu'nda Merinos Spor ile karşılaşan Kayseri Cimnastik Kulübü, rakibini rahat bir şekilde mağlup etti. Maçın setlerini 25-21, 25-20 ve 25-22 kazanan Kayseri ekibi puanını 15 yaparak 3. sıraya yükseldi. Mücadele boyunca oyunun her anına hakim olan Kayseri Cimnastik Kulübü, hem savunmada hem hücumda üstün bir performans sergileyerek salondan alkışlarla ayrıldı.

Kayseri ekibi ligin 8. haftasında 9 Kasım Pazar günü Kahramanmaraş Elbistan Fedaspor'a konuk olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Hikmet Tuğsuz Survivor 2026'ya katılacak mı? Cevabı net oldu

Hikmet Tuğsuz Survivor kararını açıkladı
2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası

Kahvehaneyi kan gölüne çeviren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara

Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara
Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan markete akın etti

Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan akın etti
Beşiktaş taraftarından hakeme 'bahis yapsana' tezahüratı

Derbinin hakemine soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı
Faruk Fatih Özer nasıl öldü? CTE açıklamasında dikkat çeken çarşaf ve havlu detayı

Cezaevinde ölü bulunan Fatih Özer'le ilgili olay iddiaya yalanlama
Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti

Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti
Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü

Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü
Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu

Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu
Yorumlar bomba! Kerem Aktürkoğlu Jhon Duran'a zorla secde ettirdi

Maça damga vuran kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.