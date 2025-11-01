Karşıyaka, Uşakspor'u Konuk Ediyor

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup'ta yarın oynanacak 9. hafta mücadelesinde Uşakspor'u konuk edecek.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, 9. hafta karşılaşmasında yarın Uşakspor'u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Ligde geride kalan 8 haftada 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 20 puan toplayan yeşil-kırmızılılar, zirvede yer alıyor. Konuk ekip Uşakspor ise 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 19 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Karşıyaka, bu zorlu karşılaşmayı kazanarak hem namağlup unvanını sürdürmeyi hem de liderliğini korumayı hedefliyor.

İç sahada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka, bu sezon iç sahada sergilediği başarılı performansla dikkat çekiyor. Yeşil-kırmızılılar, taraftarı önünde oynadığı maçlarda Afyon Spor, Balıkesir Spor ve Nazillispor'u mağlup ederken, Eskişehir Anadolu ile berabere kaldı. Karşıyaka, yarın konuk edeceği Uşakspor'u da yenerek hem iç saha başarısını sürdürmeyi hem de taraftarını bir kez daha sevindirmeyi hedefliyor.

Karşılaşmanın hakemi Serkan Karaca

Karşıyaka - Uşakspor müsabakasında hakem Serkan Karaca görev alacak. Karaca'nın yardımcılıklarını ise Çağlar Demirkıran ve Miraç Kızılkaya yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Alperen Patan olacak. - İZMİR