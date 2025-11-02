Haberler

Karşıyaka, Uşakspor'u 1-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
TFF 3. Lig 4. Grup 9. haftasında oynanan maçta Karşıyaka, Uşakspor'u 87. dakikada Yasin Uzunoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

TFF 3. Lig 4. Grup 9. haftasında oynan karşılaşmada Karşıyaka, Uşakspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Serkan Karaca, Çağlar Demirkıran, Miraç Kızılkaya

Karşıyaka: Muharrem Tunay Meral, Harun Kaya, Erol Zöngür, Ensar Akgün, Ferdi Burgaz (Selim Demirci dk. 46), Tolga Ünlü (Onur İnan dk. 73), Alpay Eroğlu, Berat Şahin, Mücahit Aslan (Namık Barış Çelik dk. 86), Erhan Öztürk (Hıdır Aytekin dk. 90), Yasin Uzunoğlu (Hamza Küçükköylü dk. 90)

Teknik Direktör: Burhanettin Basatemür

Uşakspor: Mert Can Salık, Efecan Barlık (Arda Karaca dk. 67), Muhammed Kunat, Volkan Altınsoy, Buğrahan Tuncay (Eray Gürcan dk. 67), Selim Kayacı, Alperen Kahraman, Umut Akpınar, Selçuk Alibaz (Yusufhan Çalık dk. 34), Halil Ertürk, Can Kargin

Teknik Direktör: Ergün Penbe

Gol: Yasin Uzunoğlu (dk. 87) (Karşıyaka)

Sarı kartlar: Berat Şahin, Yasin Uzunoğlu, Mücahit Aslan (Karşıyaka), Can Kırgın, Eray Gürcan, Halil Erütrk (Uşakspor) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
