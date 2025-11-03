Joao Pereira: Daha Fazla Gol Pozisyonuna Girmeliyiz

Corendon Alanya Spor Teknik Direktörü Joao Pereira, Gaziantep FK maçının ardından, "Oynayacak çok maçımız kazanacak çok puanımız var. Daha önceki haftalarda yaptığımız gibi daha çok gol pozisyonlara girmemiz gerekiyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor, kendi sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "Bizim beklediğimiz istediğimiz sonuç bu değildi. Biz her maçı kazanmak için oynuyoruz. İyi bir takıma karşı oynadık. İyi bir sezon geçiriyorlar çok iyi oyuncuları var. Bence ligde en iyi oyun kuran takımlardan biri. Defansif olarak iyiydik, gol yemedik. Oyuncularım ne istediysem onu yaptılar. Ama ofansif olarak daha iyisini yapabilirdik. daha önce yaptık. 2-3 hafta öncesine kadar ligde en çok pozisyona giren takımlardan biriydik. Ama son iki maçta pozisyonlara giremiyoruz, şansları oluşturamıyoruz. Bunu yapabiliriz iyi ve kaliteli oyuncularımız var. Daha çok pozisyona girmemiz daha çok çalışmamız gerekiyor. Bunu yapmak da benim işim. eğer pozisyonlara girmek istiyorsak bunu benim yapmam lazım. Takıma seçenekler opsiyonlar sunmam lazım. Bu hepimizin istediği şey pozisyonlara girip gol atmamız. Bu benim sorumluluğumda eğer yapamıyorsak hatayı kendimde görebilirim. Bu benim sorumluluğumda. Bunu düzelteceğim. Çalışacağız" dedi.

"Daha fazlasını hakediyoruz"

Oynanan oyun ile daha iyi konumda ve daha iyi puanlar almaları gerektiğini söyleyen Pereira "Şu an 14 puanımız var. Ligin orta sıralarında bir yerdeyiz. Bence daha fazla puanlarımızın olması lazımdı. Daha fazlasını hak ediyoruz. Daha fazlasını da kazanacağız. Bazen maç kazanamadığınızda kaybetmemeniz de önemli. Bugün de bu oldu. Mutluyum diyemem mutlu değilim. Ben her zaman 3 puanı istiyorum maça baktığımızda da adil bir sonuç oldu diyebilirim. Ama kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Oynayacak çok maçımız kazanacak çok puanımız var. Daha önceki haftalarda yaptığımız gibi daha çok gol pozisyonlara girmemiz gerekiyor. Bunları yapacağımız düşünüyorum. Bunu yapmak için de çok çalışmamız gerekiyor" şeklinde konuştu. - ANTALYA