Giresunspor, Pazarspor'u 1-0 Mağlup Etti

TFF 3. Lig 3. Grup'un 9. hafta maçında Giresunspor, Çotanak Stadyumu'nda konuk ettiği Pazarspor'u 1-0'lık skorla geçti. Golü 78. dakikada Şahin Dik kaydetti.

TFF 3. Lig 3. Grup'un 9. hafta maçında Giresunspor, konuk ettiği Pazarspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Çotanak

Hakemler: Lütfullah Aslan, Eren Özçelik, Kenan Gende

Giresunspor: Göktan, Ahmet Lütfi, Emre (Ege dk. 90+6), Şahin, Ali Emirhan, Arda Kılıç (Şenel Hami dk. 71), Mehmet, Muhammet, Barış, Alperen, Furkan (Furkan Arda (dk. 56)

Teknik Direktör: Önder Deniz Kolgu

Pazarspor: Ahmet Çağrı, Aras, Erhan, Bekir Mustafa (Ege dk. 89), Ali Burak, Onur, İlhan (Mehmet dk. 82), Gökdeniz (Abdurrahman dk. 56), Emre, Eren, Ali Alperen

Teknik Direktör: Ramazan Öztürk

Gol: Şahin Dik (dk. 78) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Ali Alperen Çelik, Abdurrahman Emek, Bekir Mustafa Meral (Pazarspor), Şahin Dik, Muhammet Turhan, Şenel Hami Aydemir, Göktan Cörüt (Giresunspor) - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
