Geleneksel Türk Okçuluk Federasyon Kupası Adana'da Yapılacak

GELENEKSEL Türk Okçuluk Remy-i Sedad Açık Hava Federasyon Kupası müsabakaları Adana'da yapılacak.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenecek Remy-i Sedad Açık Hava Federasyon Kupası 8-9 Kasım'da Adana'da gerçekleştirilecek. Çukurova Örcün Kamp Alanı'nda düzenlenen müsabakalara Büyükler kategorisinde, 95 kadın ve erkek sporcu katılacak. Yurdun dört bir yanındaki geleneksel okçuluk kulüpleri ve ferdi sporcuların yarışacağı müsabakalar iki gün sürecek.

Yarışmalarda sadece geleneksel kıyafetler giyebilecek olan sporcular, teknik kurulun kontrolünden geçen geleneksel oklar ve yaylarla yarışacak. Bunlar dışında nişan almayı kolaylaştırıcı ekipmanlar ve herhangi bir modern malzeme kullanamayacak.

Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz'ün de yer alacağı müsabakalarda kategorilerinde ilk 3 sırayı alan sporcular için Adana Çukurova Örcün Kamp Alanında madalya töreni düzenlenecek.