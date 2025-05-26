Ebru Yaşar, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında kızı ve oğluyla sahneye çıktı

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek sezona kupayla başlayan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek taraftarına çifte sevinç yaşattı. Sarı-kırmızılı ekip, üst üste üçüncü, toplamda ise 25. kez lig şampiyonu oldu. Bu başarıyla birlikte 5. yıldızı armasına ekleyen ilk takım unvanını da kazandı. Galatasaray, tarihi şampiyonluğunu taraftarıyla birlikte Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen görkemli bir organizasyonla kutladı. DJ performanslarıyla coşan binlerce taraftar, müzik dolu gecede unutulmaz anlar yaşadı. Sarı-kırmızılı coşku konserlerle zirveye taşındı.

KIZI VE OĞLUYLA SAHNEYE ÇIKTI

Kutlamaların en özel anlarından biri, Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar'ın sahneye çıkmasıyla yaşandı. Kızı Ebru Su ve oğlu Poyraz ile sahneye çıkan Yaşar, yeni şarkısı "Affet" ile taraftarlardan büyük alkış aldı.

"AFFET" İLE YENİKAPI'YI COŞTURDU

Sevilen sanatçı, "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" ve "Kehribar" gibi hit parçalarıyla coşkuyu artırdı. Taraftarların isteği üzerine "Affet"i ikinci kez seslendiren Yaşar, güçlü sesi ve sahne enerjisiyle geceye damga vurdu. Üstelik sahnede taraftara üçlü çektirerek Galatasaray ruhunu doyasıya yaşattı.

EBRU YAŞAR CANNES'DA ŞIKLIĞIYLA, YENİKAPI'DA SAHNE PERFORMANSIYLA ETKİLEDİ

Ebru Yaşar, kısa süre önce 78. Cannes Film Festivali'nde, "The Mastermind" filminin galasında kırmızı halıda boy göstermiş, şıklığı ve zarafetiyle büyük beğeni toplamıştı.Geçtiğimiz günlerde Yılın Kadın Sanatçısı Ödülüne layık görülen Yaşar, yaz sezonuna damgasını vuracak iki yeni şarkıyla da hayranlarına sürpriz yaptı. Türkiye'nin güçlü sesi Ebru Yaşar, Burak Bulut'la düet yaptığı Affet ve solo olarak seslendirdiği Yıllar Sonra adlı parçaları içeren yepyeni EP'sini dijital müzik platformlarında yayınladı. Yaşar'ın bu şarkıları da kısa sürede dinlenme rekorları kırdı.