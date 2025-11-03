Haberler

Dursun Aydın Özbek: 'Ajax Maçı Bizim İçin Önemli Bir Eşik'

Dursun Aydın Özbek: 'Ajax Maçı Bizim İçin Önemli Bir Eşik'
Güncelleme:
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Ajax maçının önemli olduğunu belirterek, taraftarlarını memnun etmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Ayrıca, Frankofon Şahsiyeti Ödülü'nü almasının kendisi için onur verici olduğunu ifade etti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında deplasmanda oynayacakları Ajax maçının kendileri için önemli bir eşik olduğunu söyleyerek, "Amacımız bu sene Şampiyonlar Ligi'nde taraftarlarımızı memnun etmek. Zirveye doğru tırmanmak istiyoruz" dedi.

Türkiye'deki Frankofon Büyükelçiler Grubu tarafından düzenlenen ödül töreninde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'e 2025 Yılının Frankofon Şahsiyeti Ödülü verildi. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşen törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, "Fransızca konuşan ülkelerin büyükelçileri Ankara'da toplanıyor ve Türkiye'de ilk defa böyle bir seçim yapıyorlar. Bana anlattıkları kadarıyla oy birliği ile beni seçiyorlar. Bu çok anlamlı, çok güzel bir ödül. Galatasaray başkanı oluyor olmam, bu ödüle farklı bir kıymet veriyor. Seçilen kişi sadece özel hayatıyla değil, Galatasaray'da yaptıklarıyla da bu ödüle layık görülüyor. Dolayısıyla çok sevinçliyim. Galatasaray'da yönetime geldikten sonra yaptıklarımızın büyük ölçüde etkilediğini düşünüyorum. Böyle bir ödülü almak Galatasaray başkanı olarak çok onur verici" cümlelerine yer verdi.

"Keyifli bir dönemden geçiyoruz, inşallah böyle devam edecek"

Galatasaray için kendisi ve yönetim kurulunun ellerinden geleni yaptıklarını ve bunun da takdir gördüğünü belirten Özbek, "Takdir edilmek güzel bir şey. Ben ve arkadaşlarım, Galatasaray Spor Kulübü için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu da takdir ediliyor. Edildiği için de çok mutluyum. Hem kendi adıma hem de arkadaşlarım adına mutluyum. Çünkü bu ödüllerin hepsi sadece benimle ilgili değil, arkadaşlarımın verdiği destekle de ilgilidir. Dolayısıyla keyifli bir dönem geçiriyoruz. İnşallah böyle devam edecek" şeklinde konuştu.

"Amacımız bu sene Şampiyonlar Ligi'nde taraftarlarımızı memnun etmek"

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında 5 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile oynayacakları mücadeleyle ilgili de konuşan Başkan Özbek, "3'te 2 yaptık. Ajax deplasmanına gidiyoruz. Amacımız bu sene Şampiyonlar Ligi'nde taraftarlarımızı memnun etmek. Zirveye doğru tırmanmak istiyoruz. Dolayısıyla Ajax maçı bizim için önemli eşiklerden bir tanesi. İnşallah onu da iyi bir sonuçla geçmeyi planlıyoruz. Ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz ama Ajax önemli bir eşik olacak" ifadelerini kullandı.

"Eski oyuncularımız her zaman Galatasaray için pozitif konuşuyor"

Özellikle Afrika'da Fransızca konuşan birçok ülkenin oyuncusunun Galatasaray forması giydiğini vurgulayan Başkan Dursun Özbek, "Afrika'daki büyükelçiler bana tek tek burada kendi ülkelerinden kimlerin oynadığından bahsediyorlar. Bu oyuncuların her zaman Galatasaray için pozitif konuştuklarını, Galatasaray'ın reklamını yaptıklarını söylüyorlar. Bu önemli bir şey. Tabii bu ödül de bu bakımdan ilişkileri sağlamlaştıracak bir ödül" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

500
