Dünya Kupası doping etkisi yaptı, rezervasyonlar yüzde 215 arttı

2026 FIFA Dünya Kupası'nın grup aşaması maç programlarının büyük ölçüde netleşmesiyle birlikte, ABD'de turnuvaya ev sahipliği yapacak şehirlerde konaklama hareketliliği hız kazandı. Futbolseverlerin yaz ayları için seyahat planlarını erkenden yapmaya başlaması, özellikle kısa süreli kiralamalara olan ilgiyi rekor seviyeye taşıdı.

ATLANTA'DA DÜNYA KUPASI HAZIRLIĞI

Turnuvada 8 maça ev sahipliği yapacak şehirlerden biri olan Atlanta'da konaklama talebi dikkat çekici biçimde arttı. Bölgede yaşayan Austin Causy, yaşanan ilgiyi 1996 Atlanta Olimpiyatları dönemine benzeterek organizasyonu şehir için "büyük bir olay" olarak nitelendirdi. Dünya Kupası için normalde uygulanan en az 3 aylık kiralama şartının askıya alınması da ev sahiplerine esneklik sağladı.

EV SAHİPLERİ İÇİN YENİ GELİR FIRSATI

Yükselen maç bileti fiyatları nedeniyle birçok kişi alternatif gelir yollarına yönelirken, ev sahipleri kısa süreli kiralamayı tercih ediyor. Dünya'nın aktardığına göre, Causy de evini kiraya vererek ailesiyle yapacağı yaz tatilinin masraflarını karşılamayı planlayanlar arasında yer alıyor. Bu yaklaşımın bireysel değil, yaygın bir eğilim haline geldiği belirtiliyor.

REZERVASYONLAR YÜZDE 215 ARTTI

Bir kısa süreli kiralama platformunun açıkladığı verilere göre, Dünya Kupası grup maçlarının oynanacağı gecelerde kısa süreli konaklama rezervasyonları geçen yıla kıyasla yüzde 215 oranında arttı. Veriler, turnuva süresince platformdaki ev sahiplerinin toplam gelirinin 210 milyon dolara kadar çıkabileceğini gösteriyor.

HEM ŞEHİR EKONOMİSİ HEM DE YEREL HALK AÇISINDAN DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR

ABD'nin 1994'te ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda bugünkü kısa süreli kiralama platformlarının bulunmadığını hatırlatan spor ekonomisti Victor Matheson, bu sistemin büyük organizasyonlar için verimli bir çözüm sunduğunu vurguluyor. Matheson'a göre, yalnızca birkaç haftalık yoğunluk için yeni oteller inşa etmek yerine mevcut konutların değerlendirilmesi hem şehir ekonomisi hem de yerel halk açısından daha sürdürülebilir.