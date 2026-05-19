Televizyonda gördükleri şey karşısında sevinçten deliye döndüler

Premier Lig'de 22 yıl aradan sonra şampiyon olan Arsenalli taraftarların Bournemouth'un Manchester City'e attığı gol sonrasında büyük sevinç yaşadıkları görüldü.

  • Manchester City, Bournemouth ile 1-1 berabere kalarak Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğunu ilan etmesine yol açtı.
  • Arsenal, 2003-2004 sezonundan sonra 22 yıl arayla 14. kez Premier Lig şampiyonu oldu.
  • Mikel Arteta, Arsenal'de 7. sezonunda şampiyonluğa ulaşarak kulüp tarihindeki en yüksek galibiyet yüzdesine sahip teknik direktör oldu.

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester City, deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya geldi. 

CITY TAKILDI, ARSENAL ŞAMPİYON

Mücadelenin 39. dakikasında Eli Junior Kroupi'nin attığı golle geriye düşen City, 90+5'te Haaland'ın attığı golle beraberliği yakaladı. Maçta başka gol olmazken Manchester City, 1-1 berabere kaldı ve lider Arsenal 82 puanla; rakibinin 4 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.

BOURNEMOUTH'UN GOLÜYLE BÜYÜK COŞKU YAŞANDI

Manchester City'nin maçını Londra'da gruplar halinde izleyen Arsenal taraftarları, Bournemouth'un attığı golde büyük bir sevinç yaşadı. Onlarca Arsenal taraftarı golün ardından birbirlerine sarılarak tezahüratlarda bulundu. Bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde çok sayıda paylaşım aldı. 

22 YILLIK HASRET BİTTİ

'Topçular' en son 2003-2004 sezonunda Arsene Wenger yönetiminde The Invincibles (Yenilmezler) kadrosu adı verilen kadro ile şampiyon olmuştu. 22 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Arsenal, bu şampiyonluğuyla beraber 14. kez kupaya uzandı.

DURAN TOPLAR ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ

Arsenal bu haftaya kadar 19 maçta penaltılar hariç duran toplardan gol buldu. Bu sezon köşe vuruşlarından 18 gol bulan Kuzey Londra temsilcisi, bu alanda yeni bir rekora da imza attı.

ARTETA 7 SEZON SONRA ŞAMPİYON

Arsenal’de 20 Aralık 2019 tarihinde göreve başlayan İspanyol teknik adam Mikel Arteta, 7. sezonunda takımının başında kupaya uzandı. Arteta yönetiminde Arsenal, Premier Lig’te 246 maç oynarken bu maçlarda 148 galibiyet, 48 beraberlik ve 50 mağlubiyet aldı. Bu sezon yüzde 61,4'lük galibiyet oranı yakalayan İspanyol teknik adam, Arsene Wenger dahil kulüp tarihindeki en yüksek galibiyet yüzdesine sahip teknik direktör oldu. Arteta yönetimindeki Arsenal, 30 Mayıs Cumartesi günü PSG ile UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynayacak.

Cemre Yıldız
