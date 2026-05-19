Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek üzere Çin'in başkenti Pekin'e ulaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pekin Uluslararası Havalimanı'nda Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi tarafından karşılandı. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin için yarın sabah Tiananmen Meydanı'nda devlet töreni düzenlenecek. Törenin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak olan Putin, aynı gün ülkesine dönecek.

