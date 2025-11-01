Haberler

Ceylin Ayşe Şimşek Balkan Şampiyonu Oldu

Ceylin Ayşe Şimşek Balkan Şampiyonu Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, 15. Balkan Şampiyonası'nda Ceylin Ayşe Şimşek'in ferdi ve takım kategorisinde elde ettiği birinciliklerle büyük bir başarıya imza attı.

Dünya Karate Federasyonu (WKF) tarafından Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen 15. Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, büyük bir başarıya imza attı. Milli Takım formasıyla ülkemizi temsil eden Menteşe Nazmi Zehra İyibilir Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ceylin Ayşe Şimşek, gösterdiği üstün performansla hem ferdi hem de takım kategorisinde zirveye çıkarak göğsümüzü kabarttı.

Genç sporcu Ceylin Ayşe Şimşek, ferdi kategoride tüm rakiplerini geride bırakarak Balkan Şampiyonu unvanını kazandı. Şimşek, uluslararası arenada elde ettiği bu önemli başarıyla geleceğin yıldızları arasında yer alacağının sinyallerini verdi.

Ceylin Ayşe Şimşek'in de yer aldığı Milli Takımımız, şampiyonada takım kategorisinde de üstünlüğünü kanıtladı. Ülkemiz, takım halinde de birincilik kürsüsüne çıkarak Balkan Şampiyonu oldu ve turnuvayı çifte zaferle tamamladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti ile görüşme umut vericiydi

Erdoğan'dan DEM Parti görüşmesi sonrası yeni dönem mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! İçerisinde yok yok

1 milyon 215 metrekare ile İstanbul'a nefes olacak! İçerisinde yok yok
Aile katliamı yapan caniden çıldırtan ifade

Aile katliamı yapan caniden akıllara durgunluk veren ifade
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası

Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti

Aile faciası! Oğlunu ve kardeşini katletti
5 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları

İki ilin milli eğitim müdürü görevden alındı
Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez Bankası alımı durdurdu

Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez'in hamlesi piyasayı rahatlattı
4 katlı bina yıkıldı; bitişikteki apartman duvarsız kaldı

Bitişikteki apartman yıkılınca Behiye teyze böyle kaldı!
AK Partili Gökçek ile CHP'li vekil arasında bomba diyalog

AK Partili Gökçek ile CHP'li vekil arasında bomba diyalog
Dudak uçuklatan fiyat! Araba ve motosikletle takas ediliyor

Dudak uçuklatan fiyat! Araba ve motosikletle takas ediliyor
Sındırgı beşik gibi! Güne korkutan depremle uyandılar

İlçede deprem fırtınası! Güne korkutan sarsıntı ile uyandılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.